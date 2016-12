Luís Villares: “Feijóo terá que explicarlle á cidadanía galega por que o PP se opuxo á tramitación da transferencia da AP9 no Congreso”

316 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O voceiro de En Marea, Luís Villares, instou ao presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a explicar porque o PP se opón a tramitación da transferencia da AP9 á Xunta de Galicia. O grupo parlamentario de En Marea advertiu xa hai uns días do que podía suceder o finalmente aconteceu onte no Congreso dos Deputados onde o grupo de En Marea levou a proposta de iniciar a tramitación da transferencia da AP9 acordada por unanimidade no Parlamento de Galicia. No día de onte, En Marea levou esta proposta ó Congreso dos Deputados para a súa defensa, á comisión de Fomento e inexplicablemente nunha situación de empate o presidente da Comisión o galego Celso Delgado votou en contra impedindo a proposta de levar a cabo que fixese efectiva a transferencia. O PSOE pola súa banda terá tamén que clarexar o seu posicionamento explicando os motivos que levaron a un dos seus deputados no Congreso a non votar neste punto o que provocou a situación de empate e rematou por facer decaer a iniciativa de En Marea. Nos videos da votación colgados na web do Congreso podese ver sen lugar a dúbidas que PNV, ERC, Compromís (no grupo Mixto) e o grupo confederal votan a favor da iniciativa.

A realidade deixa en evidencia por unha banda que “a palabra de Feijóo non vale nada“ ao tempo que demostra a falla real de compromiso por parte do PP e PSOE na defensa dos intereses dos galegos e galegas e as demandas do Parlamento galego. “Unha vez máis o que se di en Galicia non vale para Madrid. Feijóo non manda nada no PP a nivel estatal. E por iso vimos una posición inaudita que foi a negativa do PP a levantar o veto á transferencia da AP9“ salientou o portavoz de En Marea, Luís Villares.

O grupo parlamentario de En Marea insta tanto a PP como a PSOE a rectificar de xeito inmediato para o que o grupo no Congreso volverá a presentar a iniciativa para “dar unha nova oportunidade de facelo“ e de non se aprobar novamente “Feijóo e PSdeG terá que explicar por que en Madrid se negan a aquilo que en Galicia apoian unanimemente“.