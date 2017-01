En Marea acusa a Xunta de Galicia de deixar fóra das axudas urxentes para evitar cortes de luz e gas a milleiros de familias

333 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Requisitos como estar ao día nos pagos con todas as Administracións ou a imposición da vía electrónica para presentar as solicitudes son outras das trabas de acceso a estas axudas por parte da Xunta de Galicia.

O viceportavoz Antón Sánchez, denuncia o uso propagandístico e publicitario destas axudas por parte do PP.

En Marea rexistrou unha proposición non de lei na que se insta ao Goberno da Xunta de Galicia a levar a cabo as necesarias modificacións na orde de 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social para evitar os cortes de luz e gas ás persoas máis vulnerables. Segundo os últimos datos estatísticos en Galicia son preto de 198.000 os fogares susceptibles de sufrir pobreza enerxética. Para o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, a orixe o problema está na “usura e avaricia das multinacionais que controlan o sector co apoio dos distintos gobernos, e unha política económica que incrementou a desigualdade de forma exponencial“.

En Marea entende que a grave situación na que se atopan estas familias podería ser superada con iniciativa e vontade política algo que non acontece no noso país tal e como demostra esta orde publicada no DOGA no día de onte e que tal e como denunciou Sánchez “inclúe unhas bases que son un verdadeiro insulto para a maioría social“. En base ao publicado, unicamente terían acceso a estas axudas familias en situación de pobreza extrema xa que a renda máxima para optar a elas sitúase nos 6.390,13€ de ingreso bruto familiar anual o que deixa fóra a gran maioría das familias que necesitan esas axudas.

A orde inclúe outros requisitos como estar ao día con todas as administracións públicas, ou a esixencia de presentar estas solicitudes “unicamente por vía electrónica“ o que para estas familias que non poden nin tan sequera pagar o recibo da luz ou do gas é lóxico pensar que acceder a internet e poder presentar a documentación dixitalizada resulta un problema máis a unha larga lista de trabas impostas por parte da Xunta de Galicia.

A contía que o Goberno galego destina a estas axudas, é outro dos aspectos denunciados polo grupo parlamentario de En Marea xa que apenas achega 400.000 euros, empregando o argumento da non utilización durante o exercicio anterior do conxunto do orzamento, que foi modificado en novembro pasado destinando 200.000€ desa partida financiar a iluminación do Gaias, “un claro exemplo das prioridades do Goberno“.

“Un Goberno responsable, con empatía coas familias que pasan dificultades, entendería a necesidade de mudar as condicións de acceso, para que se gastase o conxunto do crédito dedicado evitando deixar fora xente que precise estas axudas“ declarou Antón Sánchez.

Ante a falla de vontade e compromiso da Xunta de Galicia, En Marea propón para os vindeiros orzamentos unha achega de 10 millóns de euros para elaborar un plan de erradicación da pobreza enerxética. Pero ante a necesidade de dar solución ás solucións que non poden pagar o recibo da luz ou do gas a día de hoxe, En Marea insta ao Goberno a mudar a orde de xeito que chegue a todas as familias que se atopan en situación de pobreza enerxética.

Así, a proposición non de lei rexistrada por En Marea para o seu debate en pleno, o grupo parlamentario insta á Xunta de Galicia:

Modificar a orde do 22 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas urxentes de tipo social (AUXS) para evitar os cortes de subministración eléctrica e de gas ás persoas economicamente máis vulnerables, en réxime de concorrencia non competitiva, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 na Comunidade Autónoma de Galicia (código do procedemento IN414D) de forma que se flexibilicen as condicións de acceso a axuda, mediante o incremento do ingresos máximos por unidade familiar, así como a contiá máxima que debe pasar dos 200€ actuais, a cando menos, o total das facturas que se pretenden cubrir.

Realizar as medidas orzamentarias necesarias para incrementar de forma substancial os 400.000€ destinados a este fin.