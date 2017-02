En Marea ante o grave caso denunciado da morte dunha paciente nos corredores de urxencias

A vicepresidenta do Parlamento e deputada de En Marea, Eva Solla Fernández, asegurou que estamos unha vez máis ante un caso de extrema gravidade, xa denunciada en diversas ocasións a situación das urxencias no noso país sen que a Consellería de Sanidade non só non fixera nada senón que afirmaba que estaba todo correcto. As políticas impostas polo Goberno de Núñez Feijóo están a xerar situacións de absoluta indefensión para os propios profesionais. “Imos pedir explicacións á Consellería por este novo caso, nun fin de semana negro que se suma a petición de comparecencia urxente presentada hoxe polos grupos da oposición para dar explicacións do que está a acontecer en Conxo“ anunciou.