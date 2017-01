En Marea celebra a proposta de Compostela Aberta de que o aeroporto de Santiago pase a denominarse Rosalía de Castro

271 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O grupo parlamentario de En Marea aplaude a decisión do concello de Santiago gobernado por Compostela Aberta de solicitar ó Ministerio de Fomento e a Aena a modificación do nome do aeroporto de Compostela para que pase a denominarse “Rosalía de Castro”.

Para En Marea esta exemplar iniciativa aprobada onte por unanimidade en sesión plenaria é un xusto e merecido recoñecemento a unha figura clave na historia da literatura galega, pero o máis importante é que contribúe a normalizar as políticas en igualdade por parte das institucións, chamando a atención sobre a importancia de visibilizar o traballo da muller en todos os ámbitos.

Dando traslado a esa petición unánime da corporación compostelá, o grupo parlamentario de En Marea no Congreso dos Deputados rexistrou unha pregunta parlamentaria e máis unha proposición non de lei dirixidas ó Ministerio de Fomento para que aprobe o cambio de denominación neste mesmo ano 2017.

Publicidade