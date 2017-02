En Marea celebra unha xornada de traballo interparlamentario para lograr unha acción máis eficaz tanto en Galicia como en Madrid

270 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Xornada de traballo interparlamentaria entre o grupo de En Marea no Parlamento de Galicia e o grupo de En Marea no Congreso dos Deputados coa finalidade de coordinar mellor e ser máis eficaces na defensa dos intereses do noso país nas competencias compartidas a nivel de comunidade autónoma e a nivel de Estado.

Os portavoces de ambos grupos, Luís Villares e Antón Gómez-Reino, destacaron o traballo compartido de intervención política de ambos grupos nun contexto actual, cunha maioría do PP e no Goberno do Estado cun goberno “tripartito encuberto“ que está a gobernar, resulta imprescindible este traballo coordinado de En Marea.

Hoxe comezouse así unha serie de xornadas de traballo interparlamentario que terán continuidade coa única finalidade de defender os intereses do noso país en Galicia e en Madrid.

“A entrada en prisión de Urdangarín é un símbolo de normalidade democrática“

En referencia a sentenza coñecida esta mañá sobre o caso Nóos, o portavoz de En Marea no Parlamento, Luís Villares, valorou positivamente a resolución xa que demostra que non pode haber impunidade para unhas persoas que abusa duns privilexios de clase como neste caso a posición netamente aristocrática e ademais a influencia política derivada da mesma co fin de lograr beneficios persoais, con actuacións tan abxectas como roubarlle a Fundacións para persoas con diversidade funcional como se chegou a demostrar na propia resolución. Villares sinalou que “aínda que a sentenza chega ben, o fai algo tarde, o que demostra que o retraso da Xustiza segue a ser un mal endémico do noso país e por iso En Marea continuará a propor medidas de reforma tanto lexislativa como dotación orzamentaria porque unha Xustiza áxil, é unha Xustiza xusta“.

Na súa valoración Villares deu os parabéns tamén á sociedade que unha vez máis demostraron que a mobilización é capaz de cambiar as cousas e lograr o amparo xudicial ao provocar un verdadeiro espertar de conciencias para reinterpretar as normas acorde coa propia realidade social onde están a ser aplicadas. “A entrada en prisión de Iñaki Urdangarín é un síntoma de normalidade democrática e demostra que non é inútil protestar senón que a mobilización social é capaz de cambiar as cousas“ afirmou Luís Villares.

O portavoz no Congreso dos Deputados, Antón Gómez-Reino, que compartiu a valoración de Villares engadiu pola súa banda que En Marea solicitará as responsabilidades políticas que correspondan. “Valoramos positivamente a sentenza e cumpriremos a nosa obriga de esixir as responsabilidades políticas que correspondan“ declarou Gómez-Reino.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial