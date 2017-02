En Marea condena o último caso de violencia machista en Galicia

168 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O grupo parlamentario de En Marea condena publicamente o último caso de violencia machista acontecido en Salceda de Caselas. O grupo parlamentario quere facer un chamamento á cidadanía a denunciar calquera evidencia de maltrato, así como animar ás mulleres vítimas da violencia machista a ser valentes e dar un paso adiante, pasos valentes para saír da situación na que se atopan.

É responsabilidade de toda a sociedade poñer as condicións para os casos de maltrato deixen de ser unha páxina diaria nos xornais do noso país logrando erradicar non só os casos de violencia machista senón toda forma da desigualdade. “A violencia machista é a demostración máis extrema da desigualdade na que todas e todos, en todos os ámbitos e sectores diarios temos que colaborar, responsabilizarnos e comprometernos na súa erradicación“ declarou Luís Villares.

En Marea amosa unha vez máis o seu firme compromiso na loita contra a violencia machista e calquera mostra de maltrato e a súa loita incansable pola igualdade e continuará traballando nesta liña non só os días nos que se coñece un caso de violencia machista senón todos os días.



