En Marea critica que o Goberno anuncie a redución do IVE nas touradas e non no ámbito cultural

O deputado de En Marea, Miguel Anxo Fernán-Vello, rexistrou unha batería de preguntas ao Goberno relativas ao anuncio do portavoz do Goberno de reducir o IVE nas touradas mentras o mantén no ámbito cultural.

En Marea inquire ao Executivo após as manifestacións realizadas polo portavoz do Goberno, que anunciou a baixada deste imposto pasando dun 21% a un 10%.

“Está a privilexiarse aos denominados festexos taurinos por encima doutros ámbitos que levan anos pedindo a redución do IVE, e referímonos ao ámbito da cultura: cinema, teatro, danza, música, concertos”, asegura o parlamentar.

En Marea denuncia que, de confirmarse esta redución, o Goberno “está traballando para protexer e fomentar a tauromaquia” algo que, para este grupo, non garda ningunha relación coa cultura, senon máis ben coa barbarie.

Fernán-Vello pregunta ao Executivo o motivo polo que non se adican os mesmos esforzos ao cine, teatro, música ou artes plásticas.

“Non cre que éstas si que son actividades culturais propiamente ditas, que contribúen ao benestar da cidadanía no lugar de incentivar la barbarie?”.

O parlamentar lembra o compromiso do Ministro de Facenda, que prometeu reducir o IVE aos servizos culturais nesta lexislatura, “cando pensa facelo? Non considera que se trata dun tema urxente?”, preguntou.

Desde que o PP chegou ao Goberno aumentou o IVE do 8 ao 21 % nos servizos culturais -espectáculos, cinema, música, teatro- e pecháronse máis de 4.500 empresas culturais, perdéronse máis de 100.000 empregos e o consumo de produtos culturais en xeral baixou máis dun 28 %.



