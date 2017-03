En Marea e o Eixo Atlántico reclaman á Xunta de Galicia unha urxente estratexia industrial de país

230 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, e o secretario xeral do Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, coincidiron en reclamar á Xunta de Galicia unha estratexia industrial para o noso país, algo que aseguraron non existe na actualidade. Realizaron estas declaracións na rolda de prensa que ofreceron tras a xuntanza mantida no Parlamento de Galicia para poñer en común as propostas e avaliación en materia industrial nas que coincidiron na súa practica totalidade, sobre todo na análise da situación no noso país.

Luís Villares salientou a falla absoluta dunha política industrial por parte do Goberno de Núñez Feijóo, e que En Marea ten denunciado en reiteradas ocasións no Parlamento de Galicia. Denuncias coas que avalou tamén o Eixo Atlántico quen asegurou que estamos nunha situación que xa foi anunciada hai anos e que de non se actuar de xeito inmediato, “hoxe falamos da automoción pero nun ano poderíamos falar tamén do sector marítimo“.

“Ante a inacción demostrada pola Xunta de Galicia, En Marea promoverá e impulsará unha estratexia para Galicia en materia industrial“ anunciou Villares que destacou as conversas mantidas cos traballadores, patronal e hoxe tamén co Eixo, para que “todo o mundo poña sobre a mesa as súas propostas e entre todos elaborar unha estratexia de país“. O portavoz falou de que o obxectivo é crear un dinamismo económico e crear emprego en condicións de calidade.

Villares referiuse tamén á necesidade de desenvolver unha acción coherente e sistemática cunha verdadeira estratexia que permita situar o noso país no mapa do mundo en termos de cooperación dentro da Euro-Rexión, cun “proxecto gañador no que Galicia teña moito que dicir no ámbito Euro-Rexión pero tamén no ámbito europeo e mundial“.

O secretario xeral do Eixo Atlántico pola súa banda asegurou que un dos problema actuais non é a deslocalización senón “a falla total de atractivo de Galicia“ para as grandes empresas. “Portugal está captando empresas porque hai una política moito máis atractiva en Portugal para os inversores que en Galicia e levamos anos insistindo“ Insistiu sinalando o feito de que o aeroporto está ao lado dos portos e os polígonos industriais. Sinalou a falla de coordinación entre os aeroportos e os portos galegos algo que asegurou non acontece en Portugal e denunciou, no tocante aos portos, que “non existe o porto seco de Monforte, e o que hai feito non é un porto seco“.

En materia de infraestruturas ferroviarias, Vázquez Mao, destacou a comunicación entre Lugo e Ourense estratéxica para o país, ou a saída de Vigo fundamental para facer a comunicación Ferrol-Coruña-Vigo-Lisboa, eixo comercial da fachada atlántica cara ao canal de Panamá. “Un presidente con maioría absoluta ten que facer valer esa condición e esixir ao Ministerio estas reivindicacións. Non todo é o AVE, o AVE é un engano“ defendeu engadindo que son estas infraestruturas e non o AVE o que vai dar competitividade ao noso país. “Levamos anos defendendo infraestrutura ferroviaria da Euro-Rexión na que Portugal xa fixo a súa parte, en Galicia non se move un papel. Nós non podemos ter un AVE entre Ferrol e Lisboa porque cidades importantes a nivel industrial como Santiago, Vilagarcía, Pontevedra, Vigo, Viana, Braga, Porto, Abeiro, Coimbra.. nas que é preciso tamén parar polo que non podemos ter un AVE, temos que ter un tren de velocidade comercial que estruture as cidades“ explicou.

Outro dos puntos destacados por Vázquez Mao foi a necesidade de investimento en innovación e tecnoloxía, a investigación nas Universidades ou os criterios para establecer as carreiras que non están pensado nas necesidades de Industria.

Coordinación entre portos e aeroportos, infraestruturas estratéxicas que fagan o noso país competitivo, políticas de innovación e investigación foron en conclusión as deficiencias fundamentais a atallar con urxencia por parte do Goberno galego.

“Que a Xunta deixe de facer chantaxe e reféns aos opositores e desenvolva as oposicións“

En resposta ás preguntas dos xornalistas, Luís Villares, esixiu a Xunta de Galicia que “deixe de facer chantaxe e reféns aos opositores tratando de culpar aos que non gobernan“. O portavoz parlamentario asegurou que existe marco normativo sobre o que desenvolver as oposicións. “Ten un marco mínimo que lle permite en condicións de seguridade xurídica para o facer polo tanto senon o fai é porque non quere ou porque quere chantaxear ao resto de grupos políticos pero sobre todo a unha poboación necesitada de atender este dereito fundamental“ concluíu.



