En Marea escoita as demandas para os orzamentos do Estado

Os deputados de En Marea no Congreso, Yolanda Díaz e Antón Gómez-Reino, mantiveron este martes unha xuntanza no Concello de Santiago de Compostela co equipo de goberno para coñecer de preto cales son as demandas da cidade do Goberno central, e así poder trasladalas ao Congreso e Senado a través das enmendas aos orzamentos do Estado.

Segundo trasladou o alcalde de Compostela, Martiño Noriega, aos representantes de En Marea, nestes intres as necesidades primordiais que ten este concello é unha estación intermodal, unha depuradora o enlace orbital ou a instalación de ascensores nos barrios populares, ademáis de cuestións como o teito de gasto ou a ‘Lei Montoro’.

“Fixemos unha análise do marco xeral que condiciona ás administracións locais tanto co teito de gasto como coa tasa de reposición da que tantas veces falamos e que están a hipotecar a vida das administracións locais”, sinalou o alcalde.

En cuestión concretas da cidade, Noriega falou do convenio asinado en relación á Intermodal, da depuradora e dos problemas de saneamento de augas públicas no concello.

Entre outras cuestión, tamén destacan as conexións da zona norte da cidade, do enlace orbital e da execución dos traballos que se están a facer na AP-9, ademais dos fondos comprometidos nos barrios populares da cidade, como o compromiso de instalación de ascensores.

Outro dos problemas principais das cidades é a Lei 27/2013 do 27 de decembro de Racionalización e Sustentabilidade da Administración, coñecida como ‘Lei Montoro’.

“As cidades non son as causantes da crise, e non son, como ven indican os informes públicos do señor ministro Montoro, as causantes do déficit público, por tanto non ten sentido o ataque normativo que teñen explicitado tanto desde a lei Montoro como desde a lei de acompañamento dos orzamentos do Estado, que como ben sabedes están cunha soga, respecto da imposibilidade de contratar por unha tasa de reposición que non se xustifica”, sinalou Yolanda Díaz.

O deputado Gómez-Reino recordou que no Goberno do Estado nos atopamos cunha “gran coalición encuberta”, que comezou co abstencionazo, continuou coa aprobación do teito de gasto que propón o PP grazas ao PSOE e Ciudadanos, mentras nos concellos “nos atopamos cun bloqueo aos concellos do cambio”.

“O noso compromiso é poder trasladar todas as demandas aos orzamentos xerais do Estado, demandas da cidadanía e loitar para conseguir sacalas”, concluíu Gómez-Reino.