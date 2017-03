En Marea esixe ao PPdeG que aclare se vai impedir que o Goberno do Estado vete unha vez máis a transferencia da AP-9

311 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A sesión plenaria desta mañá aprobou por unanimidade unha nova petición de transferencia da AP9 a Galicia despois de que o PP no Goberno do Estado vetase o anterior acordo tamén aprobado por unanimidade no Parlamento de Galicia e que incluía a mesma solicitude. “Hoxe estamos a debater esta proposición de lei porque o PP non tivo vontade política de aprobar a anterior proposición de lei, que contara co apoio unánime do Parlamento galego hai preto dun ano“ explicou o viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez que acusou ao PP de usar para bloquear o debate “a manipulación e a mentira, porque no Congreso non tiña garantida a maioría para facer o que querían facer, dicir que non“.

“Os argumentos que serviron para intentar vetar o debate, mostran unha dupla posición, inadmisible entre Galiza e outros territorios do Estado“ denunciou o viceportavoz de En Marea poñendo como exemplo os traspasos de autoestradas en Cataluña e Euskadi.

O cálculo económico do rescate, outro dos argumentos empregados polo PP, asegurou que foi “deliberadamente falseado polo goberno do PP“ xa que asimila o valor de rescate cos ingresos por peaxes ata o fin da concesión, cando o cálculo do valor de rescate nunha concesión de obra pública como é o caso, os valores fundamentais serían o do investimento actualizado neto ( investimento menos a amortización acumulada), o fondo de reversión e o lucro cesante, debendo calcularse este sobre os beneficios obtidos nos últimos cinco anos, pero nunca en función das peaxes deixadas de percibir, que é o que informa, con manifesto erro consciente, o Goberno do Estado.

A información contable di que a AP-9 é un dos mellores negocios de Europa, “un negocio sen parangón no mundo empresarial“. A taxa de beneficio foi durante 2015 do 46,48 por cento dos ingresos. Case o 50 por cento da recadación das peaxes é benéfico para Audasa. Isto significa, ademais, que un terzo dos dividendos repartidos polas concesionarias de autopistas no Estado Español procedan de Audasa. En termos absolutos, en 2015, 132 millóns de euros en peaxes supuxeron 44,6 millóns en beneficios netos. Este paraíso de beneficios mellorará porque se prevé unha recuperación de tráficos despois da crise ao que se suma, sen motivo, o incremento do 1por cento no prezo das peaxes durante os próximos 20 anos para pagar a ampliación da ponte de Rande e a circunvalación a Santiago.

O viceportavoz referiuse aínda máis datos. Audasa é a concesionaria con menor número de empregados por quilómetros de autopista no Estado con 0.37 traballadores fronte ao 1,05 de media estatal por quilómetro. E é a concesionaria co maior número de reclamacións dos usuarios pese a non ser a máis grande en número de quilómetros. “Estes son datos que dan sentido común a que Galiza reclame a transferencia e que se pregunte porque non se quere o rescate para o público, porque se consinte que a columna vertebral da economía galega permaneza en mans dos intereses do capital estranxeiro“ preguntou Antón Sánchez.

O viceportavoz de En Marea concluíu a súa intervención facendo un chamamento ao PPdeG a aclarar se esta proposición de Lei aprobada hoxe por todos os grupos da Cámara galega vai prosperar ou vai depender da “sensibilidade do Goberno estatal“ ao que se referiu o portavoz do PPdeG, Miguel Tellado, nos medios de comunicación. Antón Sánchez así mesmo, recriminou ao Goberno da Xunta de Galicia que non teña a día de hoxe calculado o custe real do rescate.

“É inconcibible que o Goberno galego non teña a día de hoxe ese cálculo dun asunto tan fundamental para os galegos e galegas que teñen que pagar das peaxes máis caras do Estado” asegurou.

En Marea apoiou na sesión plenaria de hoxe esta proposta “porque pode supoñer un avance, si se atopan sensibles Mariano e Iñigo e se finalmente supón a transferencia da AP-9 para Galiza“, pero “aquí non remata a nosa loita“ asegurou Antón Sánchez que indicou que o seu grupo continuará a loitar polo rescate para o interese xeral desta infraestrutura fundamental para Galicia.

Na intervención do deputado do PPdeG, Martín Fernández Prado, evitou asegurar compromiso algún coa tramitación da proposición de Lei en Madrid como solicitaba o viceportavoz de En Marea chegando a pedir “respecto“ polas decisións que se toman noutras Cámaras xa que “eles defenden os intereses dos españois que as veces non coinciden cos de Galicia“.

A alternativa ao rescate do PP é construír unha autovía gratuíta paralela a AP-9

O viceportavoz de En Marea referiuse a incoherente “hipótese que o PP anda a proxectar“ na Lei de Estradas do Estado presentado a posibilidade dunha autovía gratuíta paralela á AP-9. “¿Costa máis o rescate da AP-9 que facer unha paralela?“ preguntou. Un proxecto que de se levar a cabo reduciría drasticamente os clientes da autoestrada e que como sinalou Sánchez podería levar a ter que pagar ademais polo rescate da AP-9 despois de ter pagado unha paralela cos impactos que iso traería consigo.



