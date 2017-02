En Marea esixe a comparecencia do Conselleiro de Sanidade para dar conta dos feitos denunciados en Conxo

230 COMPARTIDOS Facebook Twitter

En Marea rexistrou hoxe unha petición conxunta co resto de grupos da oposición solicitando a comparecencia urxente do Conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez, en relación a grave situación que se está a dar no Hospital Médico Cirúrxico de Conxo. Nos últimos meses se teñen producido episodios gravísimos como é o suicidio unha paciente na Unidade de Hospitalización Psiquiátrica ou a denuncia doutra paciente de ter sufrido unha agresión sexual.

A vicepresidenta do Parlamento e deputada de En Marea, Eva Solla, asegurou que as últimas denuncias do Movemento Galego de Saúde Mental constitúen feitos de extrema gravidade ante os que a Consellería ten que comparecer para explicar en profundidade que aconteceu. En Marea solicitará que se abra unha investigación para aclarar os feitos e presentará diversas iniciativas incidindo no tema para dunha vez por todas aclarar a situación que leva anos denunciando este colectivo.

Os continuos recortes nos últimos anos están a provocar unha situación intolerable que foi xa denunciada en numerosas ocasións sen que a Xunta de Galicia fixera nada por lle poñer solución senón todo o contrario, no caso concreto da área de Conxo está a levar a cabo un desmatelamento progresivo.

“Estamos a falar de feitos de gravidade extrema que requiren dunha comparecencia urxente por parte do Goberno galego“ sentenciou Eva Solla.



