En Marea esixe que se anule a decisión de acabar co servizo de rexistros da propiedade en dez municipios e que suporá un “estrangulamento do medio rural“

En Marea denunciou a nova acción de estrangulamento do medio rural que pretende levar a cabo o Partido Popular e que suporá a perda de servizos esenciais, condenar a poboación do rural a unha degradación condicións vida afastando servizos. Esta decisión traerá como consecuencia o alongando dos tempos prestación servizos, obrigando a desprazamentos que non existen noutros lugares do país e encarecendo custes que son esenciais, como é o rexistro da propiedade onde se validan as transaccións tanto en ámbito rural como urbano entre outras cuestións administrativas.

Desde 1970 rexistros da propiedade estaban a funcionar cunha organización onde a proximidade e cidadanía era menor o que facilitaba o servizo para os usuarios e usuarias. Agora preténdese unha agrupación moito máis ampla e a redución do número de rexistradores. Esta reorganización polo tanto levará a unha maior dilación dos trámites non só polo obrigado desprazamento senón tamén pola carga de traballo, a redución dos profesionais e o traslado de documentación entre localidades. A isto súmase a incógnita sobre onde estarán os libros de rexistro que son físicos queda a non se sabe onde van permanecer.

Outra das cuestións denunciadas polo portavoz parlamentario foi a desaparición da función liquidadora. Ata agora funcionaba como oficinas liquidadoras da Xunta, onde por exemplo se paga impostos pola venda dunha casa. Con este Real Decreto non queda asegurada a supervivencia deste carácter liquidador o que suporía ter que ir a oficina principal ou incluso á capital de provincia. Isto traerá como consecuencia un prexuízo para á cidadanía que se virá obrigado a se desprazar. No caso por exemplo de Outes a veciñanza que ía a Noia que está a 10 minutos, terá que ir a Corcubión con esta nova organización a máis dunha hora de distancia, xa que as organizacións estanse a facer de xeito totalmente arbitrario.

Villares salientou tamén o impacto negativo que terá na economía local xa que manter unha oficina aberta simplemente para recibir documentación non é o mesmo que un rexistro de propiedade e traerá consigo unha perda aproximada dun 25 postos de traballo directo. Unha redución que se produce ademais en Concellos con niveis de paro por riba da media galega. Así mesmo, a documentación física será probable que se traslade quedando os lugares que agora mesmo están alugados para este fin baleiros o que supón un golpe máis para a economía local do rural.

“O máis preocupante é a mensaxe que se está a enviar continuamente desde o PP en Galicia dicindo que non hai expectativas no rural“ sinalou Villares quen denunciou que todas as accións do PP estannos a levar á perda de servizos e oportunidades para á cidadanía e atacando constantemente as súas condicións de vida.

Ante esta situación, o grupo parlamentario de En Marea rexistrou no Parlamento de Galicia unha iniciativa na que se insta á derrogación da demarcación dos rexistros da propiedade nos dez Concellos incluídos no Real Decreto (Muros, A Fonsagrada, Becerreá, Quiroga, Bande e Celanova, Pobra de Trives, Viana do Bolo e Ponte Caldelas). E en segundo lugar, solicitase que Facenda garanta a función liquidadora en todas as oficinas de entrega de documentación.

Por outra banda, o grupo parlamentario está en contacto cos diferentes Concellos afectados para a presentación de distintas mocións no mesmo sentido que a iniciativa rexistrada no Parlamento de Galicia por En Marea.



