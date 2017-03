En Marea esixe á Xunta que arranxe as graves deficiencias do CEIP de Vilaxoán

189 COMPARTIDOS Facebook Twitter

En Marea rexistrará no Parlamento de Galicia diversas iniciativas nas que se instará á Xunta de Galicia a levar a arranxar de xeito urxente ás graves deficiencias que presenta o CEIP de Vilaxoan que están a supor un importante risco para todas as persoas que usan este centro. A deputada Ánxeles Cuña mantivo unha xuntanza na tarde de onte en Vilaxoán con representantes do AMPA do centro e os concelleiros de Somos Maioría e EU quen denunciaron a situación e trasladaron a súa preocupación polas condicións do colexio.

Entre as deficiencias máis urxentes destaca a necesidade de cambiar a localización da depósito da calefacción do centro que se atopa soterrada e preto da cociña tendo ademais un problema de filtracións co conseguinte risco que o grupo parlamentario de En Marea considera totalmente inaceptable. Así mesmo, pola súa inadecuada colocación impide o emprego da capacidade total da mesma, cunha perda do 20 por cento da mesma.

O mesmo sucede co falso teito do centro, moi deteriorado, e a imprescindible retirada do amianto que existe actualmente, un material altamente prexudicial para a saúde ao tempo que incumpre a lei e que debe ser retirado coa máxima urxencia cumprindo os requisitos de seguridade tamén recollidos na normativa vixente.

Outras das deficiencias denunciadas fai referencia ao mal illamento térmico para o que sería imprescindible levar a cabo un cambio de fiestras para evitar o frío nas clases e o gasto enerxético innecesario que tamén se aforraría.

Por todo isto, o grupo parlamentario de En Marea considera imprescindible que a Consellería de Educación actúe canto antes para acabar con estas graves deficiencias e con elas os riscos e malas condicións do CEIP de Vilaxoan e que está a poñer en risco a saúde de toda a comunidade educativa.



