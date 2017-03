En Marea insta á Xunta de Galicia a ampliar o Hospital de Montecelo deixando o Hospital Provincial de Pontevedra para atención especializada e primaria

324 COMPARTIDOS Facebook Twitter

En Marea insta á Xunta de Galicia a manter o uso sanitario de atención especializada e primaria no Hospital Provincial de Pontevedra e trasladar á futura ampliación Montecelo os servizos de hospitalización. Por este proxecto de ampliación que suma xa 8 anos de retraso sobre o que o grupo parlamentario de En Marea interpelará ao conselleiro de Sanidade, Jesús Almuíña, na sesión plenaria do vindeiro mércores, 8 de marzo. A vicepresidenta do Parlamento de Galicia e deputada de En Marea, Eva Solla, o deputado Marcos Cal e o concelleiro de Marea Pontevedra, Luís Rei, fixeron estas declaracións tras a visita que realizaron ao Hospital Provincial de Pontevedra. A visita enmarcase dentro das visitas que o grupo parlamentario de En Marea está a facer a todos os centros sanitarios públicos para coñecer de primeira man a situación dos mesmos.

Luís Rei defendeu a necesidade de “recuperar a idea inicial da ampliación de Montecelo e non a construción dun novo hospital dando a entrada pola porta de atrás á privatización como sucedeu no Meixoeiro co Álvaro Cunqueiro“. Esta ampliación, asegurou, precisa de saber que se vai facer co Hospital Provincial de Pontevedra facendo referencia a idea lanzada de traer unha residencia de terceira idade. A este respecto, o concelleiro de Marea Pontevedra asegurou que “non é o lugar adecuado e menos aínda tendo o asilo de Pontevedra onde se poderían recuperar 160 prazas mentres que se está a falar de 120 nas instalacións do Hospital Provincial“.

A vicepresidenta do Parlamento de Galicia e deputada de En Marea, Eva Solla, anunciou a interpelación que o seu grupo fará na sesión plenaria que arranca mañá no Parlamento de Galicia, ao Conselleiro de Sanidade sobre o abandono do proxecto de ampliación de Montecelo. “Perdemos dúas lexislaturas, oito anos, sen que se fixese esa ampliación para trasladar precisamente ese servizos que están situados agora mesmo no Hospital Provincial que se atopan en peores condicións“ explicou Eva Solla criticando a nova decisión da Xunta de non licitar nin tan sequera o proxecto de ampliación. “Saíu un anuncio propagandístico esta mesma semana coa licitación dese proxecto funcional que En Marea considera tería que terse feito coa opinión das profesionais da sanidade pública e non só coa opinión da Consellería“ denunciou a vicepresidenta do Parlamento.

Por todo isto, En Marea loitará para que o Hospital Provincial de Pontevedra continúe sendo un centro de uso sanitario xa que do contrario “retirarían o centro que teñen mais a man para atender a atención especializada e primaria e os servizos de hospitalización pódense trasladar perfectamente a ampliación de Montecelo“.

“O mércores interpelaremos á Xunta sobre cando van iniciar ese proxecto, cal vai ser o financiamento xa que polo momento non sabemos oficialmente que se desbotara a colaboración público-privada tampouco para a ampliación, e que medidas se van tomar para paliar os problemas estruturais actuais mentres non se levan a cabo as obras e que están a afectar tanto ao persoal sanitario como as usuarias e usuarios“ concluíu Eva Solla.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial