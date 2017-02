En Marea levará ao Parlamento a negativa dos traballadores a que se venda Ferroatlántica

189 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Os representantes do comité de empresa de Ferroatlántica mantiveron unha reunión con tres dos integrantes do grupo parlamentario de En Marea, Luís Villares, voceiro parlamentario, Antón Sanchez e Francisco Casal para reiterar a negativa de que esta emprea, pertencente ao grupo de Villar Mir, venda as súas centrais galegas como foi publicado pola prensa económica a un fondo inversión canadiano.

Os representantes do comité de empresa oponse de maneira radical á venta das empresas que se está dando por feita, e tamén á división por partes das empresas que facilite a súa venta. Os traballadores lembraron que para vender as plantas, a empresa de Villar Mir precisa da autorización da Xunta de Galicia para xustificar o cambio de utilidade pública das centrais.

En Marea comprometeu o respaldo completo aos traballadores das plantas de Cee e Dumbría e a presión parlamentaria para que a Xunta se negue a admitir o cambio de utilidade da concesión. Segundo En Marea, Feijóo debe garantir a legalidade que non permite a venta das centrais na actualidade. Na vindeira semana, En Marea interpelará ao goberno galego se se reuniu coa empresa que se di que mercará as plantas.