En Marea pediu á Comisaria Europea de Transporte que garanta os dereitos das vítimas do Alvia

En Marea, a través do portavoz na Comisión de Fomento do grupo confederal, trasladou á Comisaria Europea de Transportes, Violeta Bulc, a principal inquedanza dos afectados e afectadas polo sinistro do Alvia: como se vai garantir os dereitos de cidadáns europeos, os dereitos de vítimas do Alvia, para que se leve a cabo unha Comisión de Investigación independente. En concreto, preguntou que medidas e en que data a Comisión Europea vai dar cumprimeto á demanda do Parlamento Europeo para que se realice unha Comisión de Investigación independente.

Á sesión da Comisión conxunta UE-Fomento, na que compareceu a Comisaria Europea de Transportes, asistiu a deputada de En Marea, Alexandra Fernández, quen lamentou que a Bulc deixase sen respostar a pregunta trasladada por En Marea debido ao formato tan constreñido da comparecencia. Sen embargo, asegurou que En Marea trasladará as cuestións a Violeta Bulc mediante preguntas escritas, fórmula permitida ao obviar a resposta a numerosas cuestións.

Unha vez rematada a Comisión, Alexandra Fernández lembrou as solicitudes da Comisión de Peticións da Eurocámara para que se faga “unha investigación exhaustiva e independente” sobre o accidente, e o Informe da Axencia Ferroviaria Europea cuxa conclusión foi clara e rotunda: “tendo en conta a relevancia do accidente, a axencia considera que debería abrirse unha investigación que siga os requisitos de independencia adecuados”.

Criticou que o Ministro de Fomento se vaia “pola tanxente escudándose no argumento de que a CIAF é agora independente e polo tanto, o Goberno non pode ordearlle que reabra a investigación. “Consideramos que o Executivo está na súa lexitimidade de xogar á obxectividade cando o estima oportuno, mais non pode negar nin obviar que a CIAF é un órgano adscrito ao Ministerio de Fomento. Cecáis non pode “ordearlle” pero si pode dirixirse á CIAF e facer unha solicitude ou petición. É unha cuestión de vontade política, non xoguemos coas palabras. Estamos seguras de que o Executivo ten capacidade para trasladar á CIAF unha solicitude sin incorrer en exixencias”.

Fernández censurou o cambio de actitude do Ministro de Fomento, que cando era alcalde de Santander respaldou a necesidade dunha Comisión de Investigación parlamentar, máis, lamentou, “en pouco tempo asumiu ben a estratexia do Goberno do PP de opacar, obstaculizar, acalar, silenciar ou bloquear calquer iniciativa consistente nunha Comisión de Investigación parlamentar. A súa única pretensión é que se enterre o accidente do Alvia para sempre”.

Porén, a parlamentar de En Marea deixou claro que “o papel de En Marea no Congreso vai ser o de persistir, insistir e presionar ao Goberno español para que escoite á UE e ás vítimas, rectifique e cambie a súa posición intransixente”.

Para Alexandra Fernández existen a estas alturas argumentos fundados, obxectivos, para que o Goberno reconsidere a pechada postura destes anos e reconsidere a súa posición intransixente. “Por un lado, escoitar a Europa e ás vítimas, e solicitar á CIAF que reabra a investigación para posibilitar un estudo independente”. E por outro lado, “rectificar a súa posición de bloqueo practicada na Cámara baixa e asumir con normalidade democrática unha Comisión parlamentar. Nada anormal habería en que un Goberno tomase nota da evolución dos feitos, das chamadas de atención da UE ou do Parlamento Europeo. Sería un sano exercicio de rectificación”.



