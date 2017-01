En Marea pide a creación dunha bolsa de corpos periciais especializados

149 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O grupo de En Marea presentou na comisión Institucional, de Administración Xeral, Xustiza e Interior desta mañá unha proposición non de lei na que se solicitaba a creación dunha bolsa de tres corpos periciais especializados (Urbanismo e contratación administrativa, análise económica e contable, e informática) para axilizar as investigacións logrando así unha mellor tutela xudicial.

O portavoz de En Marea, Luís Villares, salientou na súa intervención as dificultades que se atopan na instrución a complexidade de determinadas estruturas, tanto a nivel administrativo como económico e informático, que precisan dunha asistencia pericial moi específica e especializada, que non está posta a disposición dos Xulgados de instrución de forma sistemática e inmediata. Esta carencia como destacou Villares, trae como consecuencia a dificultade ou a imposibilidade para os xulgados de cumprir cos prazos procesuais establecidos de duración máxima de instrución no artigo 324 da Lei de Axuizamento Criminal.

Esta situación vulnera o prescrito no art. 6.1. do Convenio Europeo de Dereitos Humanos, que obriga á tramitación das causas penais nun tempo razoable, como ten lembrado en numerosas ocasións o Tribunal Constitucional. Causa ademais unha indesexable percepción social de lentitude e ineficacia do sistema xudicial na súa función de loita contra a corrupción e de Poder do Estado encargado de tutelar dereitos cidadáns e evitar abusos de poder.

Por todos estes motivos, o grupo parlamentario de En Marea defendeu na comisión de Xustiza desta mañá, unha proposición non de lei na que se pedía que se creara unha bolsa de tres corpos periciais especializados: urbanismo e contratación administrativa, análise económica e contable, e por último, en materia de informática. Esta bolsa estaría a disposición de todos os xulgados de instrución de Galicia, e a súa difusión por medios das canles con convenio co Consello Xeral do Poder Xudicial e o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o que posibilitaría ter localizados aos mellores profesionais de xeito áxil, logrando así unha mellor tutela xudicial.