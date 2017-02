En Marea pregunta en pleno ao Goberno polo sua postura ao nomeamento de Arsenio Fernández de Mesa como conselleiro de REE

284 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O deputado e portavoz de En Marea no Congreso dos Deputados, Antón Gómez-Reino, preguntou este mércores no pleno ao Goberno polo nomeamento de Arsenio Fernández de Mesa en REE.

“Vai o Goberno, a través da SEPI, apoiar o nomeamento de Arsenio Fernández de Mesa como conselleiro independente de Rede Eléctrica de España (REE) na Xunta Xeral de Accionistas da entidade?”, preguntou o deputado.

O ministro respondeu que non corresponde ao Goberno “determinar a idoneidade dun conselleiro externo” e que se seguirán “os procedementos habituais”, sen embargo esta resposta do Executivo non é certa, dado que si está implicado na elección dos conselleiros.

Gómez-Reino insistiu en que este “é un novo caso de corrupción e de portas xiratorias”. “Este nomeamento chega porque o señor Fernández de Mesa é amigo do señor Rajoy. Esta é a política de omertá do PP”.

O deputado de En Marea calificou de “vergonza” este nomeamento e criticou que Fernández de Mesa ocupe un posto en REE cobrando 175.000 euros anuais cando é unha persoa “sen ningún coñecemento no sector”.

“Fernández de Mesa cobrará 17 veces o salario mínimo. Para as familias pobreza, para amigos do PP: opulencia”.

Ademais, Gómez-Reino destacou, ante o enfado da grada do PP, o escuro pasado do ex director xeral da Garda Civil. “A foto de Fernández de Mesa representa un réxime en decadencia, lembra tamén a pésima xestión e a incompetencia no caso Prestige, e a vulneración dos dereitos humanos no Tarajal”.

O ministro rematou por non contestar á intervención do deputado de En Marea.



