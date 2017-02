En Marea solicita medidas por parte do Goberno ante a nova venda de productos tóxicos nas entidades bancarias

243 COMPARTIDOS Facebook Twitter

En Marea presentou hoxe en rolda de prensa as iniciativas rexistradas nos Congreso dos Deputados relativas a denunciar a continuación das malas prácticas por parte da banca comercial na venda de productos financieiros, de novo tóxicos e con riscos reais de perda de poder adquisitivo para os inversores minoristas. Nesta presentación os deputados de En Marea, Yolanda Díaz e Antón Gómez-Reino estiveron acompañadas por representantes sindicais da banca galega, como Gladys Afonso e Carmen García.

Yolanda Díaz fixo referencia ao novo informe feito público esta semana pola Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), que “vén a dar a razón ao denunciado xa por En Marea e os representantes sindicais da banca” e que sinala “que existen algunhas debilidades nas prácticas comerciais das entidades bancarias”. A CNMV publica este informe trala realización dunha proba piloto de utilización da ferramenta “mystery shopping”, dentro do seu plan de actividades de 2016, na que se simulou visitas de clientes ou potenciais clientes a diversas entidades bancarias ao obxecto de comprobar o modo en que se comercializan unha serie de produtos financeiros.

En relación á proba piloto levada a cabo pola CNMV, En Marea rexistrou unha pregunta no Congreso para coñecer qué entidades foron evaluadas, e destas, cales desenvolven as malas prácticas denunciados no seu informe pola CNMV, e qué sancións se lles vai impor. Porque, como destacou Yolanda Díaz esta mañá, “seguimos a vivir nunha permanente estafa por parte dos poderes financieiros, cunha economía financializada polas as entidades bancarias, que xa non cumpren o rol social de incidir na vida das persoas, senón que funcionan como unha gran ruleta na que se trata de obter rápidos beneficos poñendo en risco aos pequenos aforradores”.

De feito, a deputada de En Marea sinalou que, tal e como se denuncia no informe da CNMV, “non mudaron as malas prácticas da banca comercial á hora de colocar productos de alto risco, senón que aumentan estas prácticas, que ademáis se fan de xeito verbal e sen avisar ao consumidor minorista dos perigos do producto, tan só se lles informa dos beneficios e ademáis de xeito verbal única e exclusivamente”.

Pola súa banda, Antón Gómez-Reino denuncia que, de novo, se repiten as malas prácticas da banca comercial na súa relación cos clientes minoristas, como xa foron no pasado recente a colocación de preferentes, a inadecuación de tipos de interese de referencia ou a introdución de cláusulas solo. Prácticas que supuxeron perdas económicas considerables para miles de pequenos aforradores.

A este respecto En Marea esixe do Goberno, de xeito urxente, a adopción de medidas para que por parte da CNMV se realice a valoración, evaluación e dictame sobre la adecuación e idoneidade dos diferentes productos financieros postos no mercado. E tamén que se establezan medidas de control e supervisión adecuadas e suficientes para garantir a eliminación de sistemas de incentivos, comisións e/ou castigos que poidan xerar situacións de conflicto de intereses nas prácticas de asesoramento financieiro a clientes.

AMEAZAS AOS TRABALLADORES DA BANCA

En Marea tamén denuncia as malas prácticas seguidas pola banca en relación ao seu propio persoal, destacando as presións que sofren os cadros de persoal dos bancos enfrontándose a uns obxectivos crecentes de colocación deste tipo de produtos financeiros complexos, nun marco de reestruturación do sector con numerosos e constantes expedientes de despedimentos. Ademáis os traballadores queixanse de que se lles exise o desenvolvemento dun traballo, o de asesoramento destes productos tóxicos, sen a cualificación e formación reglada necesaria, tal e como estipulan as últimas normativas europeas.

A este respecto, En Marea pregunta ao Goberno se ten previsto desenvolver un sistema público de formación e certificación en materia de asesoramento financieiro, así como un sistema de acreditación da experiencia profesional para a obtención desta certificación A este respecto, a representante de acción sindical da CIGbanca, Gladys Afonso, denunciou na rolda de prensa que a única entidade que a CNMC recoñece para emitir esta cualificación ata o de agora é unha entidade privada, a EFPA, formada por consultoras onde teñen participación os grandes grupos bancarios do estado”, algo que definiu como “perverso”.

Ademais, e non menos grave é a situación de indefensión dos traballadores, xa que unido ás prevións que exercen dos seus superiores para a venda destes productos, coa aplicación da nova normativa europea, se convirten responsables subsidiarios da venta do mesmo, co cal “nos vemos obrigados a responder co noso patrimonio persoal e a nosa liberdade individual”, tal e como destacou Gladys Afonso na rolda de prensa.

VETO DO GOBERNO Á LEI APROBADA NO PARLAMENTO DE GALICIA

Nesta rolda de prensa os representantes de En Marea tamén se referiron ao novo veto do Goberno central ao lexislativo galego, toda vez que o executivo de Mariano Rajoy non acepta a tramitación da Lei aprobada no Parlamento de Galicia en marzo de 2014 e que pretendía que todas as persoas engañadas coas participacións preferentes e productos financieiros semellantes poideran recuperar “íntegramente” o seu diñeiro.

Ta e como denunciou na rolda de prensa Yolanda Díaz, é inaceptable a postura do Goberno central, que esgrime como excusa que aplicala perxudicaría as cifras do déficit do Estado. Díaz Pérez destacou que é moi grave o que está a suceder, unha situación que amosa a consolidación da enorme estafa na que seguen a afondar os partidos do réxime, que non están dispostos a erradicar o modelo económico centrado nas grandes oligarquías”.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial