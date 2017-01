Marea de Vigo ante a negativa da Xunta a inscrición da Área Metropolitana de Vigo

216 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Para o Grupo Municipal da Marea de Vigo, que forma parte do grupo Marea Metropolitana na asemblea da Área Metropolitana de Vigo, a noticia recibida hoxe con respecto a negativa da Xunta de Galicia a inscribir a Área Metropolitana de Vigo no rexistro de Entidades Locais ven a confirmar que a posición política do PP con respecto á Área é de boicot por un cálculo partidista.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo, representado na Área por Marga L. Barreiro e Rubén Perez, insiste en que todas as discrepancias sobre o ámbito do transporte metropolitano e a entrada do transporte urbano de Vigo na Área deben ser resoltas no ámbito da área, e de non constituírse esta, o único que existe é unha pelexa entre administracións. É unha grave irresponsabilidade, xa que pode supoñer outra vez a morte do intento de posta en marcha da Área, onde moitos servizos poderían ser reconfigurados e incluso xestionados de xeito publico, ademais de que a veciñanza dos concellos que abarca a area merecen que se asuman as responsabilidades necesarias para a mellora dos seus servizos públicos por enriba de intereses partidistas.

Marea de Vigo considera que a argumentación que a Xunta está poñendo enriba da mesa sobre a capacidade de interrupción da constitución da Área por parte do Presidente de idade da Mesa senta un precedente moi perigoso a hora a constitución de entes públicos e, de existir calquera defecto de forma, hai modos de solucionalo sen chegar a os termos que se están a chegar, pero para iso é necesaria a vontade política, cuestión que non está demostrando o Partido Popular con respecto a posta en marcha da área Metropolitana de Vigo.

Por tanto, a Marea de Vigo esixe unha xuntanza urxente entre Xunta e Concello de Vigo para solucionar esta cuestión, lonxe do inoperante intercambio postal que estamos acostumadas e acostumados a ver entre ambas administracións ,e considera que o perseverar na actitude do boicot a Área Metropolitana, o PP está alimentando o uso localista dun instrumento de gran importancia para todas e todos as e os habitantes da área, convertindo a Abel Caballero nun mártir innecesario.