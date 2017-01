Marea de Vigo apoia o cadro de persoal do aeroclub na súa loita pola defensa dos seus postos de traballo

278 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Para o Grupo Municipal da Marea de Vigo, resulta lóxico e de xustiza poñerlle fin ao agravio que existiu ata agora con eses terreos expropiados inxustamente no réxime franquista, pero non é xustificación para que a directiva actual da Comunidade de Montes de Cabral esixa un prezo desorbitado, acción que, de non cambiar, implicaría o cese de actividade do recinto coa consecuente perda dos postos de traballo.

Para resolver esta situación, a Marea de Vigo considera que se podería facer unha taxación independente sobre o valor deses terreos no seu estado actual e a partir de aí, contando coa participación do Concello como mediador, negociar tendo en conta, sempre, e de xeito primordial, a defensa dos postos de traballo e as posibles vías de solución. O que é inexorable, e que 25 familias que hoxe dependen economicamente dos seus postos de traballo no aeroclub non poden ser as que paguen as consecuencias deste conflito.

Ademais, a Marea de Vigo considera que todas as comuneiras e comuneiros deben ser conscientes da situación, posto que as accións da súa directiva poden resultar determinantes no futuro destas persoas, alén do futuro que poden ter eses terreos.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo pide por tanto que o Goberno Municipal reciba ao colectivo de traballadores e medie entre a empresa e a Comunidade de Montes co obxectivo de salvagardar os postos de traballo e apoia ao colectivo que mañá as 12 se manifestará diante do Concello.