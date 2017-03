Marea de Vigo denuncia improvisación interesada nas políticas de persoal na área de participación cidadá no Concello de Vigo

257 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Grupo Municipal da Marea de Vigo considera que é inconcibible que a xefatura dun servizo como o de Participación cidadá non estea perfectamente cuberto de xeito definitivo e segundo a lei (a través de convocatoria pública que garanta a igualdade de oportunidades), ocasionando así situacións como a que se está dando actualmente co posto en cuestión, onde recae nunha soa persoa, a través de encomendas de funcións que deberían ser de xeito temporal, a asunción das responsabilidades da xefatura do servizo.

Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo, considera que “sobre o funcionamento para poder “xogar” coas primas polas encomendas en canto á execución orzamentaria, é sinxelo: as primas consígnanse a unha partida orzamentaria que, no ano 2016 (ultimo liquidado), dun orzamento inicial de medio millón, pasou a un orzamento de 1.727.000, amosando por tanto o uso arbitrario destes recursos económicos, procedentes na súa maioría do crédito orzamentario das oposicións non executadas, empregándose por tanto os cartos neste sistema de “premios” a determinados funcionarios.”

O bo funcionamento da Área de Participación Cidadá debería ser prioritario nunha cidade como Vigo, onde existe un amplo tecido asociativo que presenta centos de proxectos cada ano, de feito, e froito da situación actual, se poderían dilucidar os motivos polos que semella que existen criterios arbitrarios á hora de outorgar subvencións públicas ás asociacións.

Do mesmo xeito, moitas tarefas que se poderían levar a cabo desde a Área de Participación Cidadá, como todas aquelas que teñen que ver coa apertura do Concello á cidadanía, non se están facendo. Accións que, ao amparo da lei 39/2015, moitos concellos do estado están implantando e Vigo parece negarse ou ignorar, tal e como demostra a non resposta, en varias ocasións, aos ofrecementos que recibiu o Concelleiro de Participación Cidadá para adaptar ferramentas de Participación Cidadá que están utilizando cidades como Madrid, Barcelona ou mesmo A Coruña, e das que o Grupo Municipal da Marea de Vigo ten constancia e así llo transmitiu ao concelleiro responsable da Área no seu día.



