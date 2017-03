Marea de Vigo esixe unha auditoría inmediata das oposicións á policía local de Vigo e a paralización das mesmas

260 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Grupo Municipal da Marea de Vigo lembra que solicitou “repetidas veces” a elaboración dun código de boas prácticas para os procesos de oposicións que se leven a cabo no Concello de Vigo, vistas as múltiples denuncias que, tanto nos tribunais como de xeito interno, están chegando á Casa Consistorial. Esta vez son ducias os opositores e opositoras que están alegando contra o proceso de exame tipo test realizado o pasado venres no polideportivo de Navia.

Marea de Vigo sigue sen entender porque non existe un temario oficial das probas para a policía local de Vigo e non comparte en absoluto o sistema polo cal cada membro do tribunal propón preguntas dos diferentes temarios existentes no mercado, debendo ser, ademais, o contido do exame adecuado ao nivel da oposición (Grupo C1). O lóxico e transparente é que as 100 preguntas se configuren por sorteo o mesmo día do exame e cos opositores e opositoras xa nos seus asentos. “O feito de ter que esperar un tempo mentres se elabora o exame non supón ningún problema, ao revés, estarán encantadas e encantados de esperar sabendo que é para unha garantía de igualdade e transparencia no proceso”, matiza Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo pide tamén que, sobre as probas físicas, é necesario desenvolver unha nova norma mediante a cal, estas sexan controladas a través do Colexio Oficial de Graduados en Educación Física, a federación de atletismo e natación e do persoal técnico municipal de deportes.

Marea de Vigo pide “paralizar de xeito inmediato” o proceso e que o Concello de Vigo abra unha auditoría de todo o proceso selectivo emendando ou mesmo anulando o mesmo se é preciso para garantir a lei de Estatuto Básico do Empregado Público e a Lei 4/2007 de coordinación dos policías locais de Galicia. A cantidade de “denuncias” de todo tipo que se están facendo sobre o acontecido na proba teórica fai necesario o total esclarecemento sobre o acontecido o pasado venres, conseguindo así, por unha banda, o estrito cumprimento da lei e do principio de igualdade para as persoas opositoras, e pola outra, aclarar quen son as persoas responsables reais, posto que, froito da opacidade do proceso, seguramente haxa tamén persoas que están sendo acusadas de xeito inxusto.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial