Marea de Vigo manifesta a súa absoluta repulsa ante un artigo publicado no Faro

O domingo día 12 de marzo do 2017, só uns días despois do día da muller traballadora, o Faro de Vigo publicaba un artigo de opinión propio do século pasado. Neste artigo podemos ler xoias como “prefiro a expresión ‘crime pasional’ a ‘crime machista’” ou “as mulleres, en conxunto, son demasiado intelixentes para deixarse manipular polas feministas en guerra de sexos permanente”.

O autor chega ata puntos ruíns onde fala do terrible crime de Chapela, desbotando o crime machista e dicindo que é un ‘crime pasional’, pois “quen sabe o drama familiar” de cadaquén. Atónitas ante o que estamos lendo, continuamos analizando con noxo e rabia estas letras. A Marea Feminista quere expresar a súa absoluta repulsa ante este tipo de artigos que aínda continúan a ter cabida en xornais de gran tirada nacional e que son dos máis lidos do país; xornais que non esquecemos, teñen subvencións públicas pagadas cos cartos de todas.

Non comprendemos como hoxe en día, e con máis de 20 feminicidos ás costas no Estado, hai quen permite que continúen humillando publicamente ao 50% da poboación que reivindica os mesmos dereitos que o outro 50%. Non comprendemos como se dubida do feminismo, intentando ensuciar a imaxe dun movemento que pula polos dereitos das mulleres para que ambos xéneros estean ao mesmo nivel de dereitos e condicións; no comprendemos como se banaliza e ridiculiza ao feminismo. Aínda que a dicir verdade si o comprendemos; comprendemos que hai unha parte desta sociedade machista e casposa que ten medo de que lle arrebaten os seus privilexios; eses privilexios que permitiron ós homes dirixir o mundo, as empresas, ser os que aparecen nos libros, na historia, nos gobernos; mentres inivisibilizaban ás mulleres.

Agora nós tamén queremos dirixir o mundo, as empresas, aparecer nos libros, na historia e nos gobernos; cunha diferenza: queremos ‘ser’ en igualdade e en equidade, respectando as diferenzas dos xéneros. Polo de pronto, non semella que esta igualdade estea preto; por iso, Marea Feminista vai seguir denunciando publicamente os artigos que inducen á equivocación da sociedade que tan difícil está sendo educala con pedagoxía feminista. Vai seguir denunciando a quen ensucia a loita feminista porque quere manter os seus privilexios dos que non está disposto a renunciar.



