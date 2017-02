Marea de Vigo rexistra moción pola implicación do goberno municipal no conflito do Aeroclub

189 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Grupo Municipal da Marea de Vigo ven de rexistrar unha moción na que se pide que o Goberno Municipal se implique de maneira activa para solucionar o problema xurdido co fin de contrato de aluguer que existe entre o Aeroclub e a Comunidade de Montes de Cabral. Tal e como se expón na propia moción, o problema se debe á cantidade económica que a directiva da Comunidade de Montes está a pedir a sociedade do Aeroclub para poder manter a súa actividade, cantidade que o Aeroclub non pode asumir. De non chegar a acordo ningún, o 31 de marzo, 25 familias atoparanse na rúa e con escasas posibilidades de atopar unha solución.

Así como se insta ás expropiacións para o Ifevi polo efecto positivo que podería ter no emprego, debería ser valorado pola mesma medida o caso do aeroclub, posto que tamén o que están en xogo son postos de traballo, 25 familias que se poden quedar sen sustento económico por culpa das ansias “recadatorias” dun presidente dunha comunidade de montes que xa ten demostrado, en mais dunha ocasión, que se toman decisións de xeito sospeitosamente “unilateral” nos casos onde pode haber algún interese económico polo medio. Ao marxe de que, a función dunha comunidade de montes non é especulativa, e moito menos con terreos que xa non son forestais.

Na moción da Marea de Vigo, ademais de solicitar que o cadro de persoal sexa recibido polo Alcalde (tal e como teñen solicitado dende hai aproximadamente 2 meses), pide que o Goberno Municipal asuma o papel de mediador para chegar a unha solución do conflito que manteña os postos de traballo como prioridade, así como unha taxación independente dos terreos en cuestión, e, por último, vincular toda axuda pública vinculada ao emprego que se lle poida conceder á Comunidade de Montes de Cabral, por un motivo tan básico como é a coherencia coa defensa do mantemento do emprego e a creación de postos de traballo.

O Grupo Municipal da Marea de Vigo advirte que estará vixiante sobre calquera pretensión de utilización da situación do cadro de persoal do aeroclub como moeda de cambio para obter resultados sobre calquera outra operación que nada teña que ver co caso do aeroclub nin cos terreos sobre os que se está a falar.



