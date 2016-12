Más de 120 mozxs colaboraron con Abertal en axuda as familias que colabora Cáritas

189 COMPARTIDOS Facebook Twitter

En distintos formatos, este obradoiro de solidariedade ven realizándose desde Abertal desde fai preto de 40 anos. A entidade xuvenil, socia fundadora da Federación de Centros Xuvenís Don Bosco de Galicia, coordina en colaboración con outras entidades (Colexio Salesiano, Parroquia de María Auxiliadora) a campaña de sensibilización e recollida de alimentos para Cáritas.

Semanas antes da realización do obradoiro as persoas interesadas anótanse, artéllanse os grupos, asígnanse os coordinadores dos mesmos e ten lugar unha formación sobre a entidade coa que se colabora e a importancia do traballo que se vai realizar.

O obradoiro divídese en tres partes, unha primeira na que os grupos nos que se organizan as persoas voluntarias se adican á clasificación dos alimentos (tipo, data de caducidade…), un segundo momento destínase á preparación dos ‘paquetes’ para as familias, segundo o números de membros das mesmas. Rematada esta elaboración trasládanse á sé de Cáritas desde onde se entregarán ás familias. O terceiro momento, trala recollida e limpeza dos espazos empregados destínase a un sabroso chocolate quente con roscón, servido polos membros dos grupos da Familia Salesiana.

Aínda que a meirande parte dos participantes neste obradoiro son voluntarios habituais ou membros dos grupos de tempo libre dos salesianos, a iniciativa está aberta ao colexio, á parroquia, e a outras persoas interesadas. A finalidade deste obradoiro é ante todo e sobre todo a sensibilización. A mocidade que participa neste obradoiro vai sendo máis consciente das necesidades que hai na súa contorna máis inmediata e será non o futuro, senón o presente dunha sociedade máis xusta e solidaria.