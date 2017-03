Meteogalicia mostrará os seus sistemas de medición e predición a 500 escolares e estudantes universitarios no mes de marzo

261 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Con estas actividades formativas preténdese dar a coñecer a metodoloxía, a organización do traballo e os instrumentos de medición que emprega Meteogalicia para o estudo e seguimento dos distintos fenómenos atmosféricos.

A maiores, Meteogalicia estará presente nun ciclo de actividades organizadas pola Fundación Cidade da Cultura cadrando coa celebración do Día Meteorolóxico Mundial, o Día Forestal Mundial e o Día Mundial da Auga a semana do 20 ao 26 de marzo.

Meteogalicia recibirá durante o mes de marzo a vista de 518 escolares e estudantes universitarios interesados en coñecer os sistemas de medición e predición do centro situado en San Lázaro. Durante este mes de marzo, está previsto que acudan alumnos de dez centros educativos das provincias da Coruña, Pontevedra e Ourense, ademais de estudantes universitarios e membros de colectivos veciñais e sociais para participar nas actividades de formación que os técnicos de Meteogalicia tratan de adecuar aos intereses do auditorio.

Os sistemas de medición e predición espertan cada vez máis o interese da sociedade, por iso, os técnicos de Meteogalicia destinan unha media de 150 horas anuais á organización de actividades didácticas, que consisten en conferencias sobre meteoroloxía, aparellos de predición e observación e calidade ambiental; a organización de visitas á estación de medición da calidade do aire e a demostración do lanzamento de radiosondeo.

Na primeira quenda, acudirán un grupo de 46 alumnos do CPR San José de Pontedeume, seguidos de 53 estudantes de primeiro da ESO do CPI Julia Becerra Malvar (Ribadumia) e 30 alumnos do Máster de Enxeñería Ambiental da Escola Técnica de Enxeñería de Santiago de Compostela.

Con todo, as actividades de formación que realiza Meteogalicia sempre se poden consultar a través do seguinte enlace:

http://www.meteogalicia.gal/web/informacion/novasIndex.action?request_locale=gl.

Igualmente, tras cada visita, os técnicos do centro de predición publican información ao respecto no perfil en Twitter https://twitter.com/meteogalicia e Facebook https://www.facebook.com/meteogalicia.es

As actividades centran o interese do público

Ademais dos grupos de escolares e estudantes universitarios, os técnicos de Meteogalicia organizarán este mes de marzo actividades formativas con 15 membros da Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da Universidade de Santiago de Compostela e con 50 socios do colectivo veciñal Porto de Vigo.

Cómpre destacar que as actividades e conferencias que imparten os técnicos de Meteogalicia adáptanse e adecúanse ao nivel e intereses do auditorio, de modo que se afonda máis ou menos segundo o devandito nivel.

No caso de que os alumnos participantes sexan de Bacharelato tamén se lles explica unha descrición das situacións sinópticas e o seu recoñecemento. Para alumnos de Universidade ou outro tipo de grupos explicarase tamén o funcionamento dos modelos meteorolóxicos, a interpretación dos seus resultados e o uso da páxina web de Meteogalicia na que se poderá atopar toda a información que se precisa para realizar a predición. Tamén se deteñen, se é de interese, nun aspecto fundamental da meteoroloxía como é a detección e seguimento de fenómenos meteorolóxicos adversos e fan especial fincapé nas fontes de incerteza que existen no traballo de toma de datos e na posterior predición.

A aposta pola formación de Meteogalicia ven avalada polos 16 anos que levan recibindo alumnos de colexios e institutos, xa que sempre se considerou unha parte fundamental da meteoroloxía.

Para máis información sobre o contido das conferencias que se imparten en Meteogalicia hai que consultar o seguinte enlace: http://www.meteogalicia.es/web/formacion/formacionIndex.action.

Celebrando a natureza

Cadrando coa celebración na semana do 20 ao 26 de marzo do Día Forestal Mundial (21), do Día Mundial da Augas (22) e do Día Meteorolóxico Mundial (23), os técnicos de Meteogalicia participarán nun ciclo de actividades que baixo o lema Celebrando a natureza está a organizar a Fundación Cidade da Cultura. Así, o vindeiro 25 de marzo, un equipo de centro de observación e predición de San Lázaro trasladarase ao Gaiás para realizar un obradoiro destinado ao público en xeral no que se amosarán os aparatos de medición de variables como temperatura, vento, chuvia, radiación solar ou humidade. Igualmente, os técnicos de Meteogalicia aproveitarán a ocasión para explicar dun modo sinxelo como, a partir de estas variables, elaboran os diagnósticos.

Se o tempo acompaña, e dado que a meteoroloxía é unha ciencia de sensacións, invitarase aos asistentes ao obradoiro a moverse polo entorno para contemplar o estado do ceo, percibir os ventos, sentir as temperaturas; en definitiva, para demostrar como a observación do entorno forma parte esencial desta ciencia.

A participación de Meteogalicia no ciclo de actividades Celebrando a natureza da Cidade da Cultura completarase cunha exposición de debuxos e ilustracións que achegarán aos máis cativos ao ciclo hidrolóxico e á formación das nubes.

Por último, cómpre lembrar que, con motivo da conmemoración do Día Meteorolóxico Mundial o vindeiro 23 de marzo, Meteogalicia organizará un ano máis unha xornada de Portas Abertas para que quen o desexe poida coñecer o centro de San Lázaro ou o radar meteorolóxico instalado na localidade pontevedresa de Cuntis.



