Muñoz acusa a Caballero de “asestar un golpe de muerte al Área” y “estafar a todos los vigueses”

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha criticado hoy las declaraciones del alcalde dando por concluido, “en su voluntad permanente de confrontación con todo el mundo”, el convenio del transporte metropolitano. “Hasta ahora sabíamos que Caballero no tenía ningún espíritu metropolitano; pero hoy sabemos algo más. Sabemos que ha dado un golpe de muerte al Área. Ha firmado su acta de defunción y los vigueses nos sentimos estafados”, ahonda Muñoz.

No en vano, y como recuerda la portavoz popular, el Área Metropolitana no tiene sentido si no es para “prestar más y mejores servicios a los ciudadanos”. Algo que comienza por el transporte, y que “ahora Caballero parece no estar dispuesto a cumplir”.

En este contexto, Muñoz Fonteriz ha criticado la “incoherencia” del alcalde de dar por concluido un convenio que él mismo firmó y que, sin embargo, nunca permitió que entrase en funcionamiento. “No tenemos muy claro qué es lo que da por finalizado porque, por desgracia, los vigueses jamás hemos podido beneficiarnos de este convenio. Nos ha estafado a todos”, apunta.

Así, la portavoz popular lamenta que la “prepotencia del alcalde” le impida rectificar, condenando a los vigueses a “seguir pagando 1.000 euros más al año en sus desplazamientos metropolitanos”. “Algo que ya venía sucediendo desde hace casi dos años y que ahora Caballero ha decidido perpetuar”, incide.

Y mientras tanto, continúa Muñoz, “resulta que quiere firmar convenios bilaterales para pagar el Vitrasa a los vecinos de 7 ayuntamientos”. Una postura que, como destaca, es “precisamente lo contrario a lo que defendía”. “Para cumplir la voluntad del alcalde, los vigueses sí que podemos pagar. Aquí sí que puede haber barra libre. Alguien debería explicárnoslo”, señala.

Sesiones vacías de contenido

Asimismo, la portavoz popular se ha referido también al anuncio del alcalde de no volver a convocar la Junta de Gobierno del Área. “Se ve que or fin nos ha hecho caso, ya que por desgracia eran reuniones carentes de sentido en las actuales circunstancias”, argumenta Muñoz, resaltando, no obstante, que “algo debe de temer Caballero cuando las paraliza antes de que se pronuncien los tribunales”.

“Hoy el alcalde no ha hecho más que constatar lo que el Partido Popular lleva meses diciendo: nunca creyó en el Área”, expone Muñoz. Y frente a esto, ha continuado, “lo único que le interesa es la confrontación permanente con la Xunta y salir en la foto”.

Una forma de actuar con la que, como señala Muñoz, no se defiende a Vigo. “De este modo no se defienden ni los intereses de Vigo ni de los vigueses. Lo único que se hace es anteponer un hipotético beneficio político personal al bienestar de todos los ciudadanos”, ha concluido.



