Muñoz acusa a Caballero de “permanecer sordo” ante el rechazo a las 40 alegaciones presentadas por asociaciones y colectivos sociales

Resalta que dichas alegaciones han sido aportadas por asociaciones diversas como la Federación Eduardo Chao o la Asociación de Vecinos del Casco Vello.

Subraya que, junto a las 60 enmiendas de su grupo, ya son 100 las denegaciones del alcalde este año a propuestas planteadas para la mejora de Vigo.

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha acusado hoy a Caballero de “permanecer sordo” ante las demandas de los vigueses, después de que el gobierno municipal rechazase también las 40 alegaciones a los presupuestos de 2017 presentadas por diferentes asociaciones y colectivos sociales de la ciudad. “Ha rechazado todas y cada una de las alegaciones demandando mejoras en las cuentas para el año que viene. Nada más y nada menos que 40 enmiendas. Es la peor cara de una mayoría absoluta, un ejemplo de rodillo y de imposición”, ahonda.

De esta forma, ha proseguido Muñoz, el gobierno “rechaza mejoras en distintas parroquias” como es el caso de Matamá, de Teis o del Calvario, y renuncia a impulsar actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad, a impulsar nuevas infraestructuras, a fomentar el empleo o a la protección de los animales. Unas peticiones, señala la portavoz popular, que provienen de importantes asociaciones de diversa índole como la Federación Eduardo Chao o la Asociación de Vecinos del Casco Vello.

“Tenemos un gobierno del no, un gobierno que niega sistemáticamente cualquier alegación o solicitud, ya sea por parte de los colectivos sociales y vecinales, por parte de la sociedad de Vigo, o por parte de los grupos municipales”, explica Muñoz.

En este sentido, la portavoz popular ha recordado que su grupo presentó en su día 60 alegaciones a las cuentas de 2017. Unas alegaciones, subraya, que fueron rechazadas en menos de 5 horas, y que junto a las 40 enmiendas de colectivos denegadas, suman este año “un centenar de denegaciones del alcalde de Vigo”.

De este modo, denuncia Muñoz Fonteriz, el gobierno da muestras de su incapacidad para “sentarse a hablar sobre nada, pese a que detrás de las enmiendas están las necesidades de los vigueses”. Para la portavoz, “el desprecio mostrado” por el ejecutivo supone una “falta de respeto” al trabajo de la oposición y al conjunto de los ciudadanos.

Una actitud que, como explica, sólo “perjudica a Vigo y a los vigueses”,

que se ven privados un año más de propuestas positivas para el crecimiento de la ciudad. “Creemos que otra forma de hacer política es posible; creemos que hay que escuchar a los vigueses; creemos que hay que atender a las necesidades verdaderas de la ciudad; que este gobierno vive en un mundo irreal, en un Vigo que no existe, y demuestra día a día que no tiene talante, que no quiere dialogar y que no quiere atender ni escuchar a nadie más que a sí mismo”, asevera.

Pese a todo, Muñoz Fonteriz señala que el Partido Popular seguirá demandando mejoras en la política social; solicitando más apoyo a los jóvenes a través del fomento de políticas activas de empleo; o exigiendo una mayor colaboración con sectores estratégicos y fundamentales como el comercio o el turismo. “Lo vamos a seguir defendiendo y manteniendo porque creemos que por este camino que nos quiere llevar el alcalde vamos muy mal”, ha concluido.