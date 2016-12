Muñoz califica de “decepcionante para los vigueses” la gestión de Caballero en 2016

176 COMPARTIDOS Facebook Twitter

La portavoz del Grupo Municipal del PP en el Concello, Elena Muñoz, ha calificado hoy con “decepcionante para los vigueses” la gestión de Caballero en 2016 tras haber logrado que “Vigo no avance nada” en todo el año. De este modo, explica, el alcalde “ha vuelto a defraudar la gran confianza” que le otorgaron los vecinos, y sigue “sin resolver ninguno de los principales problemas” que tiene sobre la mesa.

En este contexto, Muñoz Fonteriz ha destacado que el año llega a su fin “en la misma situación” en la que comenzó: sin PXOM, sin transporte metropolitano, sin presupuestos de ZFV, sin ejecución presupuestaria, sin aparcamiento municipal en el Hospital Público Álvaro Cunqueiro, o con los principales contratos paralizados.

Así, y en lo tocante al Plan General, la portavoz popular ha recordado que el gobierno sigue sin facilitar información ni dar plazos, sin otorgar ningún documento y sin haber dado ni tan siquiera una fecha estimada para contar con el documento de aprobación inicial. Un escenario, añade, que tiene en la incertidumbre a miles de familias; que ha paralizado inversiones; y en el que sólo se ha avanzado gracias a la Xunta, tanto a través de la ley de medidas urgentes que ha permitido el impulso de grandes proyectos, como con la nueva vía provisional para desarrollar zonas o actuaciones relevantes y de interés.

“Por lo que respecta al alcalde, su marcador en materia de urbanismo todavía está a cero”, incide Muñoz, quien considera que “nos tememos que en 2017 va a pasar lo mismo ya que no hay voluntad política para impulsar un nuevo PXOM”.

Lo mismo que está sucediendo, prosigue la portavoz, con el transporte metropolitano. Un servicio “vinculado al Área Metropolitana” y que nacía de un consenso que se ha encargado de dinamitar el alcalde “incumpliendo su palabra”. Así, recuerda Muñoz, Caballero tardó un año y medio en firmar el mismo convenio que decía que era ilegal, y ahora lleva 6 meses sin hacer efectiva la puesta en funcionamiento del transporte y “echando balones fuera”, privando a cada vigués usuario de este servicio de unos 1.500 euros de ahorro desde entonces. “Es una tomadura de pelo y nos tememos que el Área no avanzará mientras que este alcalde la presida”, ha incidido.

Parálisis absoluta

Como tampoco se está avanzando en la Zona Franca de Vigo, ha destacado Muñoz, donde el alcalde está bloqueando los más de 50 millones de euros de inversión en la ciudad previstos en los presupuestos para 2017. Una parálisis para la que está empleando un “reglamento de la época de Franco” que le permite “imponer una opción que no es mayoritaria”. “Tiene parada ZFV de la forma más antidemocrática, y con ello perjudica a Vigo y a instituciones como la Universidad, que se tendrá que ir a otro sitio para poder desarrollar el Campus del Mar, un proyecto importantísimo también para dinamizar la ETEA”, ahonda.

“Y no sólo no deja hacer, si no que tampoco hace”, ha proseguido Muñoz en referencia a la falta de ejecución presupuestaria del ayuntamiento. En este marco, la portavoz popular ha denunciado que el gobierno no es capaz de ejecutar los presupuestos, teniendo un gran número de inversiones paralizadas que acaban de adjudicar.

“Van por peor camino que en 2015, cuando dejaron 22 millones sin ejecutar”, ha incidido, señalando que tampoco han sido capaces de iniciar las obras del aparcamiento municipal en el Hospital Público Álvaro Cunqueiro ni de mejorar el transporte municipal a esta infraestructura sanitaria; transporte que ha vuelto a calificar de “tercermundista”.

Asimismo, Muñoz Fonteriz ha recordado que los principales contratos municipales están paralizados, como se ha visto con el de Parques y Jardines, que acaban de volver a adjudicar; con los de los aparcamientos de Puerta del Sol y Plaza de Portugal; o con el contrato de la ORA.

“No son capaces de gestionar en condiciones porque no les importa”, ha resaltado, al tiempo que ha adelantado un pronóstico para el año que viene.

“Espero equivocarme, pero en 2017 pagaremos más impuestos; seguiremos con un transporte tercermundista al hospital; pagaremos más por el agua que no consumimos; seguiremos teniendo abandonada a nuestra juventud, con planes de empleo que no se ejecutan; o avanzaremos en nuestro declive demográfico, para el que hemos propuesto un plan que, por supuesto, han rechazado”, ha concluido.