Muñoz denuncia que la ‘Tasa Caballero’ le cuesta a cada vigués 0,87 euros en cada viaje metropolitano

La portavoz popular subraya que este coste corresponde al Vitrasa y sería 100% gratuito y pagado por la Xunta si Caballero integrase a Vigo en el transporte metropolitano.

Señala que “la responsabilidad del PP” es informar “directamente a los vigueses con ejemplos concretos” que aclaran que “están pagando de más” cuando van a Baiona, a Nigrán, a Porriño o a cualquier otro concello del Área.

Avanza que durante los próximos días mantendrán el contacto directo con los vigueses en distintos puntos de la ciudad, además de reunirse con asociaciones vecinales o con representantes del sector turístico.

La portavoz popular en el Concello, Elena Muñoz, se ha referido hoy al sobrecoste que deben asumir los vigueses en sus desplazamientos laborales por culpa de la “cerrazón y el boicot del alcalde para incorporar a Vigo al transporte metropolitano”. Una negativa cuyo precio, que ha denominado como ‘Tasa Caballero’, le cuesta a cada vigués, en cada uno de sus viajes metropolitanos, 0,87 euros.

Muñoz ha hecho estas declaraciones en el embarcadero de la Estación Marítima, donde ha iniciado, acompañada de las diputadas autonómicas por Vigo, Teresa Egerique y Marián García, y del también diputado por Redondela, Alberto Pazos, una campaña informativa con la que el Partido Popular quiere explicarle a los vigueses “las mentiras del alcalde sobre el transporte”.

“Tenemos la responsabilidad de aclararles a nuestros vecinos los efectos que está teniendo el boicot de Caballero al transporte y su particular guerra contra la Xunta, para que sepan el dinero que les está costando”, ha señalado Muñoz, quien apunta que durante los próximos días repartirán, “en diferentes puntos de la ciudad y en contacto directo con los vigueses”, el folleto informativo elaborado.

El objetivo, ha explicado la portavoz popular, es que los ciudadanos sepan que, cada vez que un vigués va a trabajar a Porriño, a Mos, a Baiona o a Cangas, está pagando de más por ese transporte interurbano: “Están pagando la ‘Tasa Caballero’ porque el alcalde ha incumplido su palabra, su firma y la ley”. Un sobrecoste que, como resalta Muñoz, corresponde al precio del Vitrasa y sería asumido en su 100% por la Xunta, convirtiendo en gratuita esa parte del trayecto.

En este marco, Muñoz, ha insistido en que el Área Metropolitana “no tiene futuro” si no sirve para dar mejores servicios a los ciudadanos. Y el ejemplo más claro de esta posibilidad de ofrecer mejores servicios y más baratos, ha expuesto, es el transporte. “Tenemos el convencimiento de que para eso sirve el Área, y tenemos la verdad de nuestro lado, por lo que queremos desmontar las mentiras que se están contando y hacerlo directamente con colectivos y con todos los ciudadanos”, ha incidido.

Reuniones durante los próximos días

Así, la portavoz popular ha avanzado que durante los próximos días, junto al contacto directo con los vigueses, mantendrán distintos encuentros con asociaciones vecinales o con representantes de los “sectores más directamente afectados por este boicot, como el caso del turístico”.

En este sentido, Muñoz ha señalado que, como para el alcalde “el fin justifica los medios”, su permanente confrontación con la Xunta le lleva a que “los que lo estén pagando de su bolsillo sean todos los ciudadanos”.

“Y eso es lo que queremos contar. Por eso desde el PP seguiremos insistiendo con los medios a nuestro alcance”, apunta.

El único camino que ha dejado Caballero

Asimismo, Muñoz Fonteriz se ha referido también a la vía judicial, que considera “el único camino que ha dejado el alcalde”. “Si se judicializa este tema sólo hay un responsable: Abel Caballero. Si cumpliera con sus compromisos, no haría falta entrar en un proceso judicial que desde luego es el último recurso”, explica.

No obstante, la portavoz popular no entiende que, “después de haber empujado a la presentación de un recurso, el acalde se ponga tan nervioso cuando se anuncia”. Un nerviosismo que ha achacado a que Caballero sabe que está incumpliendo no sólo aquello a lo que se comprometió verbalmente con 13 alcaldes y con la Xunta, sino también lo firmado por él y por la concesionaria.

A este respecto, Muñoz ha vuelto a pedir aclaraciones sobre el papel de Vitrasa, ya que esta “también firmó y también está incumpliendo el convenio”. Así, ha recordado, “resulta curioso que cuando los vigueses están pagando una tasa por la cerrazón de Caballero, a Vitrasa se le aprueba un incremento de la subvención anual de 1,6 millones”, cifra que el alcalde sigue sin aclarar, del mismo modo que tampoco ha facilitado una auditoría de las cuentas de la concesionaria.