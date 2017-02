Muñoz pregunta a Caballero por qué “machaca a impuestos a los vigueses” si luego no invierte lo recaudado

270 COMPARTIDOS Facebook Twitter

La portavoz popular subraya que el alcalde, lejos de “dar una explicación razonada y razonable” a los 97 millones que tiene en caja, recurre al “insulto y a la descalificación”.

Señala que “lecciones de gestión presupuestaria no le admite ni una”, y menos con excusas como la del techo de gasto: “Debería saber que el techo se fija en función de los ingresos; y se ha ingresado más de lo previsto”.

Cree que el alcalde “debe repasar la normativa actual de estabilidad presupuestaria”.

Insiste en que mientras que Caballero sube los impuestos ha dejado sin ejecutar 26 millones, y sólo ha ejecutado el 30% de lo presupuestado en inversiones.

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha vuelto a preguntar hoy a Caballero “por qué está machando a impuestos a los vigueses” si luego no invierte lo recaudado, tal y como reflejan los documentos de ejecución presupuestaria del año 2016.

En este sentido, Muñoz ha calificado como “muy preocupantes” los datosde ejecución, que demuestran una “desidia absolutamente injustificable” a la hora de gestionar, “dejándose 26 millones sin ejecutar”, con sólo un “30% del presupuesto de inversiones ejecutado”, y “acumulando 97 millones en tesorería cuando hay tantas necesidades en la ciudad”.

Unas cifras “escandalosas” por las que, tal y como ha expuesto, esperaba “una explicación razonable y razonada del alcalde”. Sin embargo, lejos de ofrecer dicha explicación, “Caballero vuelve a recurrir a lo de siempre: el insulto y la descalificación personal”.

“Lecciones de gestión presupuestaria, al señor Caballero no le admito ni una”, ha resaltado Muñoz, recomendando al regidor “que deje de buscar culpables fuera”: “Si presenta estas cifras escalofriantes es por su propia incapacidad, ya que tiene 17 concejales que al final configuran un gobierno virtual”.

En este marco, Muñoz Fonteriz ha señalado que la petición del alcalde al ministro Montoro de reinvertir el superávit es la de un “mal estudiante”, que cuando no aprueba a la primera, necesita una segunda oportunidad, y si no, una tercera. “Y esa no es forma de gestionar ni de llevar un ayuntamiento”, apunta.

Así, la portavoz popular ha señalado que los ciudadanos, si pagan sus impuestos en un año, quieren obtener servicios ese mismo año. “Los vigueses no están para dar un crédito al Concello con cargo a su dinero, privándose de gastos propios, para que luego el alcalde lo meta en la caja”, ahonda.

Por este motivo, Muñoz ha exigido a Caballero “que se aplique y trabaje”, y que deje de buscar excusas como la del techo de gasto. “El techo de gasto se fija en función de los ingresos. Y este gobierno ha ingresado 7 millones más de lo previsto, con lo cual esa excusa no vale”, apunta.

“El alcalde está olvidando lo que sabía de hacienda”, ha continuado la portavoz popular, recomendándole para evitar estas excusas equivocadas “que se repase los documentos y la ley de estabilidad presupuestaria”. “Y si no lo hace él, por lo menos que lo haga su concejal de Hacienda”, ha concluido.



