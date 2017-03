Muñoz reitera el “apoyo absoluto” del PP al AVE por Cerdedo y promete un “trabajo incansable” para que sea una realidad

284 COMPARTIDOS Facebook Twitter

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha reiterado hoy el apoyo absoluto del Partido Popular a la variante del AVE por Cerdedo, comprometiendo el “trabajo incansable” junto al Gobierno de España y la Xunta de Galicia para garantizar esta infraestructura. Así, y ante el Consello Social que se celebrará hoy para tratar este asunto, Muñoz ha sido clara: “La posición del PP es el apoyo absoluto al AVE por Cerdedo y el trabajo incansable para conseguirlo”.

A este respecto, la portavoz popular ha subrayado que esta postura se sustenta sobre la “credibilidad que dan los hechos”. Así, ha recordado, gracias al Partido Popular “hoy tenemos un escenario creíble para la llegada del AVE”, y también “gracias al Partido Popular se han invertido más de 840 millones para hacer del Eje Atlántico una realidad que emplean más de 3,5 millones de vigueses y gallegos”.

En este contexto, Muñoz ha dado la “bienvenida” al alcalde a la defensa de la alta velocidad, confiando en que “esta vez sea más serio que cuando gobernaba el PSOE”. No en vano, expone, frente a los “hechos del PP” se sitúan “las maquetas y las declaraciones vacías de contenido de otros”.

Así, Muñoz Fonteriz ha recordado que, en 1988, como ministro, Caballero prometió la llegada de la Alta Velocidad a Galicia en 1993. Sin embargo, cuando en 2012 llegó el PP al Gobierno, el AVE a Galicia estaba ejecutado al 6%.

Además, en 2011, el regidor comprometió su cargo como alcalde a que el AVE llegase a Vigo en ese mismo 2012. “Se ve que la palabra del alcalde no ha valido para mucho; y parece que ahora que no gobierna el PSOE quiere coger una bandera que no es suya”, ahonda.

Pese a todo, ha continuado, la posición del PP seguirá siendo la misma: la defensa del AVE por Cerdedo como una “infraestructura fundamental” para esta ciudad. “El alcalde ahora quiere una foto. Tiene credibilidad cero. Nosotros seguiremos trabajando con la credibilidad que nos dan los hechos y estaremos pendientes del Gobierno de España”, ha señalado.

Bloqueo al transporte metropolitano

Una credibilidad que, como explica, no tiene el alcalde, ni en este tema ni en otros como el transporte metropolitano. En este sentido, Muñoz ha mostrado su sorpresa por el “intercambio epistolar” de Caballero sobre el transporte nueve meses después de firmar un convenio que tardó año y medio en suscribir: “¿Qué dudas tiene ahora? Los convenios se firman y se cumplen”.

La portavoz popular ha explicado que la única realidad es que en marzo de 2017 los vigueses todavía no tienen transporte metropolitano y siguen pagando la Tasa Caballero: los 0,87 céntimos de euro del billete de Vitrasa de los desplazamientos interurbanos que podrían ser gratis si el alcalde cumpliese su palabra.

Además, como ha recordado, durante este tiempo el Concello le ha inyectado “1,6 millones a la concesionaria del transporte urbano”. “En este momento el alcalde está bastante desorientado. Le noto preocupado por la situación judicial, y desorientado con juntas de gobierno carentes de contenido. Le pedimos que se centre en lo importante. En los vigueses y viguesas que siguen pagando más de lo que deberían y que por culpa del alcalde no pueden verse beneficiados de los mejores servicios que podría darles el Área”, ha señalado.

Por este motivo, ha pedido a Caballero “que rectifique y que cumpla”. “Nunca es tarde para rectificar. Ha rectificado en alguna ocasión, cada vez que la evidencia le ha impulsado. Y cuando rectifica, acierta”, ha concluido.



