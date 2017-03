Nuevo tropiezo de los juveniles del RedBlue

95 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Una nueva derrota, aunque inmerecida, ante el Leis Pontevedra pone las cosas muy difíciles a los Juveniles de División de Honor Nacional de cara a la clasificación final. Primera parte igualada con presión de los vigueses y contención en media pista del rival lo que genera más posesión de los naranjas pero con poca profundidad de cara a la portería visitante; todo cambió cuando un gol en propia meta, en una contra sin aparete peligro, y un resbalón en defensa, que propicia un dos contra uno y que el Leis aprovecha, para adelantase en el marcador con 0-2 a su favor en una primera parte igualada hasta ese momento. A partir de ahí, los de Lucas reaccionan y ponen cerco a la meta visitante, donde su portero se convierte en el protagonista de su equipo y del partido, con paradas increíbles. Con todo, un gol de Álvaro reduce la ventaja llegando al descanso con un esperanzador 1-2.

El segundo tiempo se convirtió en un querer y no poder por parte de los RedBlue: a la gran actuación del portero pontevedrés, parando todo y de todas formas y colores, se suman tiros a los palos, balones salvados in extremis sobre la línea y alguna que otra mala definición local en jugadas claras; más de 40 tiros a puerta contra 10 finalizaciones del equipo rival que, sin embargo, aprovechan para sentenciar el partido con un nuevo gol. Al final, derrota por 1-3 que pone el título más difícil, aunque todavía hay posibilidades matemáticas pero dependiendo de otros resultados. En palabras del técnico local, Lucas, “el deporte es así, hay días que de 50 ocasiones no finalizas ninguna, o casi ninguna, y en otros los goles superan a las ocasiones generadas. Hay que seguir luchando y no dar nada por perdido”.



La victoria del Burela sobre el Santiago Fútsal deja a los lucenses primeros, con 42 puntos, los RedBlue con 39 (con un partido más) y el Santiago con 36 (con ventaja en el golaveraje parcial con RedBlue y perdido con el Burela). En cuanto al enfrentamiento Burela – RedBlue (último partido), los vigueses vencieron en la ida por9-2, por lo que cualquier combinación puede darse en las cuatro jornadas que restan para el final, de las cuales los vigueses descansarán una.

CATEGORIA AUTONÓMICA

CADETE

La formación Cadete dirigida por Portu y Aldo consiguieron vencer al Leis 26 de Pontevedra por 3-1; partido muy intenso el jugado por parte de ambos conjuntos, como corresponde a dos de las mejores escuelas de F. Sala galegas. Primer tiempo igualado, con los locales muy concentrados y creando muchas ocasiones, aunque solo materializan una por lo que se llega al descanso con victoria local por 1-0. En los segundos 20 minutos los RedBlue crean más ocasiones pero no consiguen marcar mientras que en la primera clara que tienen, los pontevedreses empatan el partido. Sin embargo, los locales no ceden en juego e intensidad, lo que les lleva a conseguir dos nuevos tantos, en una falta frontal y en un robo de balón aprovechando que los visitantes atacaban con portero-jugador, que le dan la victoria final por 3-1. Marcaron Cervelo, Rodri y Dani. Con esta victoria los RedBlue afianzan el cuarto puesto en la tabla antes de la visita, la próxima jornada, al líder de la categoría A.D.C. Lugo Sala, líder invicto de la Categoría y al que, en palabras de Portu, “intentaremos competir utilizando nuestras armas; aunque sabemos que será un partido dificilísimo, les daremmos guerra”.

INFANTIL

En cuanto a los INFANTILES, nuevo triunfo esta vez ante un rival incómodo como fue el Verín; físicamente inferior a los RedBlue, lo compensan con mucho talento y un buen concepto del Fútbol Sala. Los locales, con poca continuidad en su juego y falta de acierto en los metros finales, solo pudieron marcar en una ocasión antes de llegar al descanso; A pesar de los buenos recursos mostrados en algunos momentos, la intermitencia en el juego no consiguió imponerse a los verinenses con mayor amplitud. En el segundo tiempo, los chicos de Álex y Keko continúan alternando luces y sombras en su juego aunque, con el paso de los minutos se van afianzando, manteniendo el nivel y reflejan su superioridad en el partido con tres nuevos tantos para dejar el definitivo 4-0 en el electrónico, con goles de Antañón, Anxo, Iker y Lucas Dur. que lo mantienen líder, tras 21 partidos en los que consiguieron 20 victorias y un empate.

A falta de 9 jornadas para el final del campeonato, da la impresión que entre Parrulo y RedBlue VIGO2015 saldrá el equipo que consiga el título; a día de hoy, el equipo vigués mantiene 4 puntos de ventaja sobre el ferrolano, aunque éstos tienen pendiente un partido contra el tercer clasificado, el Lugo Sala, que, aunque distanciado en más de 15 puntos de la cabeza, aún mantiene posibilidades matemáticas. Sin descartar resultados “sorpresa”, da la impresión de que buena parte del campeonato se jugará el fin de semana del 25/26 de Marzo, cuando los RedBlue visiten la cancha de los departamentales. Recordemos que en la primera vuelta los de Álex se impusieron por la mínima (4-3), en una remontada épica de los vigueses.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial