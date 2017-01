O sindicato CCOO contesta a Felix Rubial despois da sua entrevista nun medio de Vigo

A executiva comarcal da federación de sanidade de CCOO da comarca de Vigo, ante os datos ofrecidos sobre as listas de espera de Vigo polo xerente Felix Rubial, vense a manifestar decindo que o xerente do Chuvi afirma categórico que temos 7.628 pacientes en lista de espera… decilo así, non é decir toda a verdade, xa que os 7.628 perteñecen a LISTA ESTRUCTURAL, din desde o sindicato. Pero o que non dice que outros pacientes están noutra lista (a non estructural), que a compoñen os que se derivan a outros centros concertados e os que rexeitan ser operados nunha data ou nun centro concertado, engaden desde a executiva de Comisions Obreiras.

Desde o sindicato din que a realidade e que no centro público cerca de 19.000 cidadáns da comarca de Vigo esperan intervención cirúrxica. E isto sin sumar os preto de 5000 que esperan na población adscrita a POVISA. Polo que na nosa área sanitaria supera ampliamente a LISTA REAL e podemos falar de preto de 24.000 pacientes.

Vigo, está dende fai varios anos a cabeza das listas de espera de Galicia, e das maiores de España e as listas de espera de Trauma, Cirurxía Xeral, Oftalmoloxía, Cirurxía Vascular, O.R.L. e Uroloxía son intolerables.

Desde CCOO diin que o fracaso na redución das listas de espera é como consecuencia da reducción do proxecto inicial do hospital nun 40% e coa redución de 9 quirófanos e a redución de persoal que repercute nos quirófanos, que en certos períodos non funcionan o 100%, e noutros servizos do hospital, come se aprecia en urxencias que non é a gripe, son os recortes o que falan cada día máis, engaden desde o sindicato.