Os concellos galegos contarán con software libre tras unha proposta de En Marea aprobada no Parlamento

216 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Esta mañá quedou aprobada por unanimidade na Comisión 1ª do Parlamento de Galicia a iniciativa de En Marea para que o Goberno galego leve a cabo as actuacións necesarias para impulsar o software libre na Administración local. A proposta, defendida pola vicevoceira parlamentaria Carmen Santos, destaca os beneficios do software libre para as administracións públicas, entre os que están a seguridade e a eficiencia, pois permite ser adaptado ás necesidades de cada institución e mellorado cantas veces sexa necesario.

“Dende En Marea consideramos que a potenciación do software libre nos concellos é un eixo fundamental para acadar unha administración pública local eficiente e adaptada ós novos tempos”, sinalou Carmen Santos, que tamén propuxo a formación e asesoramento dos funcionarios locais, que é unha das principais demandas recollidas no informe elaborado pola Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

A proposta tamén recollía a necesidade de reforzar a formación e asesoramento en software libre do funcionariado da Administración local.

Vivendas baleiras

O Parlamento de Galicia aprobou por unanimidade a iniciativa de En Marea relativa a instar ao Goberno do Estado a aprobar unha norma regulamentaria que desenvolva o art. 72 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais para determinar os parámetros para considerar unha vivenda como desocupada.

O viceportavoz de En Marea, Antón Sánchez, explicou “que un dos obxectivos das políticas de vivenda en Galiza debería de ser a mobilización do parque de vivendas baleiras, un mecanismo que podería contribuír a acadar ese obxectivo é a fiscalidade sobre as vivendas baleiras”.

Hai moitos concellos que teñen nas súas ordenanzas fiscais recargas no IBI para vivendas baleiras, recargo que segundo o art. 72 TRLRFL pode chegar ata o 50 por cento pero non poden aplicarse porque o Estado, que ten a potestade regulamentaria neste asunto, non aprobou ningunha norma legal que determine cando e como legalmente unha vivenda está baleira.

Por todo isto, En Marea presentou esta iniciativa que foi aprobada finalmente por unanimidade despois de levar a cabo unha transacción co grupo do Partido Popular e que deixou o texto da mesma do seguinte xeito:

“A que reitere ante o Goberno de España a solicitude, xa realizada polo IGVS ante o Ministerio de Fomento, de regular o concepto de vivenda baleira, para a aprobación dunha norma regulamentaria que desenvolva o art.72 do Texto Refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais para determinar os parámetros para considerar unha vivenda desocupada”



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial