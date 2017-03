243 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Os estibadores decidiron hoxe suspender a folga prevista no conxunto do Estado español para os vindeiros días 6 e 8 de marzo ante a negativa dos grupos políticos do Congreso a apoiar o decreto lei proposto de xeito unilateral polo Ministerio de Fomento para liberalizar o sector.

As centrais con representación na estiba, entre elas a CIG, entenden que esta nova situación abre a posibilidade dunha nova mesa de negociación real para a consecución dunha reforma do sector de xeito consensuado.



