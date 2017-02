Os Ninguéns, en contra de la venta de pisos municipales

Nos parece que en un contexto de pobreza severa, de situaciones desesperadas como las que hemos observado estos dos últimos años, cuando madres empobrecidas en grave riesgo de salud se han visto obligadas a abandonar la ciudad para obtener una vivienda social, y analizando el altísimo índice de desahucios y sinhogarismo en la ciudad, sabiendo que el protocolo municipal solo contempla ante un caso del primer tipo pagar un mes o dos de alquiler en un piso nuevo (es decir no se evita el desalojo) que se ha de procurar la propia familia, con la utopía que eso presupone, al pedirse para cualquier contrato una nómina y un aval; nos parece vergonzoso que se esté vendiendo un patrimonio municipal que podría ser utilizado como parque de vivienda social de emergencia, bajo la excusa de que se utilizará el dinero obtenido para pagar este tipo de alquileres, cuando sabemos que los baremos que se están aplicando a los afectados son los que estamos comentando, totalmente insuficientes.

Pagar un mes, y quizás dos, de alquiler, no es detener un desahucio, y por lo tanto ese fondo no funciona más que como parche puntual, ergo excusar la venta de pisos municipales para asegurar su mantenimiento, máxime en un ayuntamiento con un superávit millonario, es una razón vacua que no se corresponde con la realidad de los hechos.

Recordamos la competencia en vivienda que confiere la ley reguladora de bases de régimen local al ámbito municipal para que este asunto sea de su interés, además de la sensibilidad social que se le presupone a un gobierno presuntamente socialista, que no encuentra problemático ocuparse de dar becas de inglés y vuelos baratos pero cuando se trata del problema de vivienda no se siente interpelado. Ni aunque tenga ciudadanos apostados a su puerta que sufren carencias urgentes pidiendo soluciones serias. Ojalá cese la vorágine municipalista y el enfrentamiento autonómico un instante y se siente a reflexionar sobre lo mejor para sus vecinos.