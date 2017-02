«Os orzamentos da Xunta están hipotecados pola débeda e escatiman en gasto social e investimento»

210 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Silvia Parga, economista de CCOO, é autora dunha rigorosa análise sobre os orzamentos deste ano. Achaca á Xunta falta de vontade para realizar outras políticas.

—Distintas voces autorizadas da Xunta e do PP afirmaban nas últimas semanas que os orzamentos serán os da recuperación. Non obstante, as conclusións deste número dos Cadernos desmontan completamente tal versión.

O Goberno vende que os orzamentos para 2017 permitirán reforzar «unha recuperación económica completa» e que son os do «crecemento san». Pero a análise do proxecto de orzamentos para 2017 —que en principio se aprobarán a vindeira semana— déixanos concluír que a súa visión da realidade é un espellismo.

—Tamén afirma o Executivo que no segundo trimestre de 2017 alcanzaremos o nivel de pib anterior á crise. Compartes esta visión?

Cómpre lembrar que hoxe en día traballa menos xente e o pouco emprego que se crea é moi precario; ademais, a distribución da renda favorece os excedentes de explotación máis que á clase traballadora. Ao tempo, a poboación activa non deixa de caer e aínda falta moito para recuperar os dereitos laborais e sociais perdidos durante a crise.

Polo tanto, malia que a economía se está a recuperar, a riqueza distribúese agora de maneira máis desigual que antes da crise, así que a maioría social non percibe os efectos da recuperación: son outros os que se están a recuperar, en todo caso, e de que xeito!

—Sinalas tamén que a economía galega crecerá de xeito similar á española, vaise traducir isto en creación de emprego en Galicia?

As previsións do Goberno, recollidas no cadro macroeconómico, confirman que no 2017 se desacelerarán a economía e a creación de emprego. O PIB medrará un 2,4 % (fronte ao 3,1 % previsto para 2016) e o emprego aumentará un 1,6 % no 2017, tres décimas menos do que se prevía para 2016.

A economía galega crecerá de xeito moi similar á española pero a creación de emprego seguirá moi por debaixo: +1,6 % en Galicia fronte ao +2,2 % na media estatal. No noso país aínda quedan por recuperar máis de 194.000 postos de traballo para alcanzar os niveis de emprego de hai oito anos; polo tanto, a creación prevista para este ano —uns 20.000 postos de traballo— resultará ás claras insuficiente para reverter os gravísimos efectos da crise no mercado laboral.

—Sendo esta a situación, cabería agardar unha aposta da Xunta polas políticas activas de emprego. Non obstante, estas perden peso no orzamento…

Efectivamente. Os recursos destinados á promoción do emprego e institucións do mercado de traballo medrarán un 15,3 % en relación con 2016 —32 millóns de euros máis— pero o seu peso no total do orzamento será só do 2,2 %, fronte ao 3,5 % que se lle asignaba no 2009.

A dotación ás políticas activas de emprego é insuficiente para dar resposta ao principal problema dos galegos e galegas, que é o desemprego. O que debera ser o principal obxectivo do Goberno convértese en resignación nestes orzamentos. No terceiro trimestre de 2016 había 206.700 persoas paradas —o 45 % levaban dous ou máis anos buscando un posto de traballo— e 98.300 menos ocupadas ca no mesmo trimestre de 2009; pero á promoción de emprego e institucións do mercado de traballo destínase en 2017 un 43 % menos que no 2009 —179 millóns de euros menos.

—Tras estudares a fondo o proxecto de orzamentos, conclúes, en certa maneira, que os orzamentos do 2016 estaban marcados polas citas electorais, e que agora se percibe unha certa volta á normalidade.

Sen dúbida, a Xunta parece que aparcou as necesidades motivadas polas eleccións. Isto explica que o gasto destinado ás persoas e a capitalizar o país medre en 2017 por debaixo do PIB nominal —2,7 %, fronte ao 3,6 %— e se reduza o seu peso no total do orzamento. Ese incremento de 241 millóns de euros é máis raquítico ca o previsto para o ano 2016 (de 365 millóns), porque o clima electoral tamén se trasladaba ás contas públicas. Fóra xa desa concentración de citas electorais, no 2017 recupérase a rigorosa austeridade de anos anteriores.

—Algúns voceiros do PP tamén se referiron a eses orzamentos como «sociais». Sono, realmente?

O orzamento total aumenta un 4,8 % en relación co previsto para 2016, pero unha parte relevante das políticas de gasto social medrarán por baixo desa porcentaxe. É o caso da sanidade (+2,8 %), a educación (+2,9 %) ou os créditos destinados ás funcións de acción social e promoción social (+4,2 %).

—O que si vai caracterizar os orzamentos é a súa submisión ao pagamento da débeda, non si?

Os orzamentos deberían reconducir a situación de crise e emerxencia social de Galicia. No entanto, é un orzamento que non dá prioridade ás necesidades da poboación, que escatima os recursos destinados á capitalización do país e que está hipotecado pola débeda: o gasto destinado á débeda pública ascenderá a 1.822,2 millóns de euros (224 millóns máis que no ano anterior) e absorberá o 16,9 % do orzamento de 2017 (15,5 % no 2016).

Por outra parte, o investimento previsto para 2017 é de 1.471,6 millóns de euros; 54 millóns máis ca no 2016 (+3,8 %). Pero o investimento xa viña sendo moi castigado estes anos atrás; de feito, en comparación co 2009 reducirase case un 48 %. No ano 2009, os recursos destinados á capitalización do país equivalían ao 24,5 % dos gastos non financeiros; oito anos despois, esa porcentaxe baixará ata o 16,3 %. O investimento é unha panca fundamental para o progreso económico e social dun país; renunciar a el lastra gravemente as nosas capacidades competitivas no económico e de proporcionar benestar á cidadanía galega.

—CCOO xa lle pediu en varias ocasións á Xunta unha «emenda á totalidade» das súas políticas e, polo tanto, dos orzamentos. En que se concretan as peticións do sindicato?

A actual medra da economía debería ir acompañada dunha política expansiva que impulsase o gasto social e o investimento para lograrmos unha fase máis duradeira de crecemento vigoroso do PIB. Cómpre aumentar os ingresos non financeiros para reforzar as políticas de gasto e apuntalar a sustentabilidade das contas públicas.

Fronte á teima da Xunta en renunciar á súa autonomía fiscal, CCOO propón subir os tipos impositivos nos tramos máis altos na tarifa autonómica do IRPF; manter o imposto de patrimonio con carácter permanente, elevando a actual escala de gravame dos seus tipos impositivos; incrementar o tipo de gravame do imposto sobre o dano ambiental causado por determinados aproveitamentos da auga encorada; crear novos impostos sobre grandes superficies comerciais, sobre vivendas baleiras e ás entidades financeiras por volume de depósitos e reforzar o Plan de inspección e loita contra a fraude fiscal.

—É importante aproveitar as marxes de autonomía con que conta Galicia?

A Xuta adoita usar como pretexto que carece de competencias para facer outras políticas, pero non é certo: ten unha ampla marxe que non aproveita. Alén do xa indicado en materia fiscal, o Goberno galego dispón dunha grande autonomía para facer outras políticas sen colidir coas competencias estatais. Por exemplo, apostando polo emprego de calidade, mediante o potenciamento do Servizo Público de Emprego, o incremento do gasto social, o reforzamento dos servizos públicos e a recuperación do emprego destruído no ámbito —o cal suporía unha inxección para o conxunto economía galega—; ou o incremento dos investimentos tanto nos sectores produtivos básicos como naqueles con maior potencial de futuro. Isto, por citar só algunhas actuacións que se poden facer. É unha cuestión de vontade política, non de competencias.