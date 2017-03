A PAH presentará nos xulgados escritos esixindo a paralización de todos os procesos de Execución Hipotecaria en marcha en España

270 COMPARTIDOS Facebook Twitter

HOXE, 7 DE MARZO, A PAH PLÁNTASE E LANZA Ao TJUE UNHA CUESTIÓN PREJUDICIAL:

O Goberno Español é contrario ao dereito da Unión Europea, no sentido de que se opón ao dereito Comunitario, cando lexisla a prohibición aos xuíces nacionais de investigar as cláusulas abusivas nun contrato hipotecario? Evidentemente, é unha cuestión retórica? Non imos esperar máis que o TJUE siga dando a razón á PAHs/STOPS de Galicia !!

Hoxe opoñémonos Todas a Unha presentando nos xulgados escritos de oposición colectivos e individuais esixindo a paralización de todos os procesos de Execución Hipotecaria en marcha en España!!

A sentenza do TJUE do 26 de Xaneiro sobre vencimiento anticipado, e a recente cuestión prejudicial que expuxo o Tribunal Supremo ao propio TJUE, sobre se deben arquivarse ou non as execucións hipotecarias por esta cláusula presente no 99,99% das hipotecas, son o golpe definitivo a un sistema hipotecario inxusto, abusivo e, por tanto, ilegal.

Tras o repetido choque de trens entre a xustiza española e a comunitaria, despois das últimas 8 sentenzas do TJUE, que ?legalidade? ten a legalidade hipotecaria española? Que norma impide ao Goberno lexislar que os xuíces deben examinar de oficio as cláusulas abusivas nos contratos hipotecarios pasados, presentes e futuros?

O TJUE aclárao: para os xuíces non hai unha norma que lles impida revisar de oficio as cláusulas abusivas, porque en realidade están obrigados a iso? E para o Goberno tampouco hai norma que lles impida propoñer leis acordes coa lexislación europea. Non permitiremos que a vontade política do goberno de quenda convértase no fiel da balanza.

Se as leis hipotecarias que ditaron os políticos neste país non son compatibles co dereito da Unión Europea, e o TJUE ratifícase nisto en cada sentenza ou pronunciamiento: son compatibles estes políticos coa Unión Europea? Se o Dereito da Unión impón a un dos poderes do estado español, o xudicial, a protección ao consumidor, non debe aplicar isto o poder lexislativo e, en consecuencia, o poder executivo, é dicir o goberno?

A lei debe ser a encargada de disuadir o delito, pero no terreo hipotecario isto non é así: o monopolio político/financeiro nin sequera permite que os xuíces investiguen, deixando ao consumidor indefenso.

Di o TJUE que o xuíz debe determinar se as cláusulas dun contrato hipotecario actúan en detrimento do consumidor, e se supoñen un desequilibrio importante entre os dereitos e obrigacións das partes do contrato. E sinala o carácter abusivo tanto da cláusula como dos prazos para recorrer.



