O Parlamento aproba a PNL de En Marea contra a couza da pataca

O Parlamento de Galicia aprobou unha serie de medidas propostas por En Marea para investigar e erradicar a praga da couza que afecta a parte das explotacións de pataca en Galicia. A proposta presentada por Paula Quinteiro, Luís Villares e Davide Rodríguez, e defendida por este último en comisión, permitirá a creación dunha Comisión técnica de seguimento da couza da pataca. Nesta comisión estarán representadas Xunta de Galicia, FEGAMP, o Laboratorio fitopatolóxico de Galicia, a IxP Pataca de Galicia.

Os cometidos desta comisión seran as medidas de control da praga, as accións informativas para afectados e as que se tomen para evitar a súa ampliación, así como da evolución do Decreto que prepara o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

A comisión deberá informar por escrito da súa actividade ao Parlamento de Galicia a través da Comisión de Agricultura, sobre as medidas de control aprobadas, os medios humanos e materiais dos que se dispoña e da evolución que rexistre a praga en Galicia.

Ademais desta comisión e dos informes, o Parlamento aprobou tamén dúas accións máis contra a praga da couza:

– Elaborar un informe escrito que deberá remitirse ós grupos parlamentarios sobre a avaliación das medidas de prevención adoptadas dende o ano 2015 para evitar a extensión da praga da couza guatemalteca.

– Instar o Ministerio de Agricultura para que axilice a aprobación do Decreto que recolla medidas eficaces e rápidas para evitar a extensión da praga.



