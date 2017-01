“Pedimos unha consulta popular sobre os usos dos terreos do porto da Coruña”

176 COMPARTIDOS Facebook Twitter

No marco da xuntanza da Comisión Aberta en Defensa do Común, que tivo lugar na tarde do xoves, a CIG volveu pór enriba da mesa a demanda dunha consulta popular sobre os usos definitivos aos que a cidadanía da Coruña quere que se destinen os terreos públicos do Porto desafectados. A central sindical denunciou que se “está a escribir un novo capítulo” no espolio da cidade e alerta da especulación xigantesca que se agocha na venda dos peiraos e o resto dos terreos do Porto.

Novamente, a CIG da Coruña defendeu que o espolio ao que se veu sometida a cidade “non pode continuar máis”. A Coruña acumula un extenso historial de actuacións políticas, promovidas tanto desde o goberno central como desde a Xunta de Galiza e o propio Concello, que implicaron un saqueo continuado dos terreos públicos. Neste historial, o vazquismo preséntase como o paradigma da especulación e a privatización de espazos públicos “entregados a grandes inmobiliarias e as grandes superficies comerciais”.

Fronte a isto, a central nacionalista reclama a paralización inmediata da poxa da Solana e o Hotel Finisterre e a conformación dunha fronte común na defensa dos intereses do pobo. Neste senso, demanda do Concello da Coruña que actúe en consecuencia e esixa firmemente a devolución gratuíta á cidade dos terreos do Porto desafectados, non consentindo que o plan deseñado no vazquismo para a cidade se consolide.

A este respecto, durante a xuntanza da Comisión, o Secretario Comarcal da CIG, Xabier Filgueria, defendeu que o pobo coruñés non pode volver cargar con parte do custo de recuperar o que é propio, neste caso o porto, como aconteceu en tempos pasados con outros solares e edificios, “reeditando así un novo capítulo que o Estado ten asignado a esta cidade como pagadores no espolio continuado”.

“É moito o que está en xogo: solares, edificios, bens públicos que son de todas e todos nós e que non poden ser obxecto de tramas especulativas ou componendas políticas, como aconteceu durante o vazquismo”, aseverou. E nesta liña, solicitou que se promova a realización dunha consulta popular para que sexan os propios coruñeses e coruñesas quen decidan que usos lle queren dar a estes terreos.

O Plan de Punta Langosteira é un fracaso

Filgueira critica que o plan comercial internacional da Autoridade Portuaria para Punta Langosteira “é un fracaso absoluto” e polo tanto o Porto Exterior é incapaz por si propio de xerar recursos para a súa autofinaciamento. As instalacións permanecen cunha operatividade mínima e carentes aínda de todas as infraestruturas necesarias para a súa posta en funcionamento.

Un convenio que a CIG xa rexeitou no seu momento, pero que ademais se está a incumprir porque o Porto Exterior aínda non está plenamente operativo. Esta é unha das condicións previas para a desafectación dos terreos do porto interior e polo tanto para dotalos de novos e diferentes usos. “Non se pode falar de maneira frívola da venda destes terreos, porque hai actividade económica no porto interior que, polas súas características, non é susceptíbel de ser trasladada a Punta Langosteira”, subliñou.

Pola contra o Secretario Comarcal da CIG da Coruña destacou que o porto é “un lugar de actividade comercial e pesqueira que xera unha importante riqueza para a nosa comarca e moitos postos de traballo. Hai que apostar pola súa promoción e mesmo a creación de novas actividades. De igual xeito que hai que darlle un xiro á xestión do Porto Exterior para que realmente se converta nun revulsivo económico e xerador de emprego digno”.

Informacións preocupantes

Doutra banda, a CIG amosa a súa preocupación polas informacións que están aparecendo estes días na prensa, a respecto dunha posíbel negociación entre o Concello da Coruña e Portos do Estado sen que se poña en cuestión o pagamento dunha contía económica á administración estatal a cambio da propiedade dos terreos.

De se confirmar estas noticias suporía, ao entender da central sindical, un precedente perigoso e un paso en falso de cara ao futuro dos terreos portuarios que no seu día formaron parte do convenio entre o Concello da Coruña e o Estado para a construción do Porto Exterior.

Neste sentido, calquera posíbel paso adiante na aceptación do pago por parte do Concello polos terreos da Solana e o Finisterre significaría entrar en contradición coa resolución aprobada o pasado luns no pleno, na que se pide explicitamente a devolución gratuíta destes terreos, en conformidade coas propostas achegadas pola Comisión Aberta en Defensa do Común, que a CIG asume como propias.