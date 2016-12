Piden o cese do xerente da aréa sanitaria de Vigo Felix Rubial

179 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A federación de sanidade da comarca de Vigo de CCOO, ante a ampliación da imputación do actual xerente do CHUVI, Felix Rubial acordada pola Audiencia Provincial de A Coruña resolvendo un recurso da fiscalía, coida necesario que sexa cesado do seu posto de forma inmediata. Unha persoa imputada por homicidio non pode seguir no seu posto ata que todo esté esclarecido.

A nova imputación engádese a da investigación por prevaricación ao atrasar a administración dos fármacos “por razóns orzamentarias” dos tratamentos contra a hepatite C a seis pacientes.

CCOO, solídarízase unha vez mais cos afectados e familiares e felicita a plataforma de afectados pola súa constancia na loita polos dereitos dos doentes