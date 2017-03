O Pontegal contabiliza 1.436 artistas e grupos inscritos

108 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A Xunta do Goberno provincial aprobará o vindeiro venres o catálogo de grupos acollidos ao Pontegal 2017, que nesta edición acadou as 1.436 inscricións, un cento máis que no pasado exercicio. Hai que lembrar que a principal novidade na convocatoria deste ano se atopa no apartado de teatro, no que se diferenciaron dúas categorías para compañías profesionais e unha terceira para grupos de teatro non profesionais. Tamén nesta convocatoria se incluíu unha categoría para bandas de jazz e outra para conferenciantes; a esta última puideron acollerse persoas con titulación media e superior e que acreditaron publicacións sobre as temáticas nas que se inscribiron.

No catálogo do Pontegal 2017 o maior número de grupos inscritos corresponde a masas corais, que contabiliza un total de 188 inscricións, das cales 155 corresponden á clasificación A, formacións cun mínimo de 50 membros, e as 33 restantes á clasificación B, formacións cun mínimo de 30 membros. En segundo lugar, en canto a número de inscricións, sitúanse as compañías de teatro, con 152 compañías inscritas entre as tres modalidades: as dúas categorías de teatro profesional, con 67 compañías inscritas, e a categoría de teatro non profesional, con 85 inscricións. Séguelle a categoría de grupos de gaitas, con 150 inscricións, os grupos folclóricos, con 145, o apartado de pandeireteiras, con 138, os grupos folk, con 101, as bandas de música, con 91, e os grupos de música clásica, con 79 inscricións.

Dinamización do galego

Todos o grupos, compañías e artistas cuxas inscricións foron aceptadas neste programa teñen a obriga de realizar as súas actuacións, conferencias e/ou audiovisuais obrigatoriamente en lingua galega. Esta obriga tamén debe ser atendida polos concellos e asociacións que soliciten as actuacións, conferencias e audiovisuais, que deben facer toda a cartelería, promoción e difusión en idioma galego.

O uso do galego é un dos criterios básicos incluídos na adxudicación das actuacións, que xa foi contemplado na pasada edición, atendendo a un dos acordos recollidos no pacto de goberno da institución provincial, que se fundamenta na promoción e defensa do uso do idioma tanto na propia institución coma entre a cidadanía. Así, tanto artistas coma concellos e asociacións están obrigados e obrigadas a realizar a publicidade en lingua galega, empregar unha linguaxe non sexista e introducir o logo do Pontegal de xeito visible. O non cumprimento destes requisitos é motivo de exclusión das axudas deste programa.

Pontegal 2017

Pontegal é o programa mediante o cal a Deputación de Pontevedra colabora cos concellos e coas asociacións sen ánimo de lucro para que contraten actuacións de grupos, compañías e artistas inscritos nese programa. Cabe lembrar que, debido á alta demanda de actuacións no pasado exercicio, a partida orzamentaria tivo que ser incrementada ao longo do ano, polo que na edición de 2017 a partida de inicio xa ascende a 800.000 euros.



