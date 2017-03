El PP alerta de que “la obra de la grada de Río no ha empezado” un mes después de la firma del contrato

311 COMPARTIDOS Facebook Twitter

El concejal popular, Miguel Fidalgo, ha señalado hoy que, un mes después de que el alcalde firmase el contrato de la obra de la grada de Río, ésta sigue sin comenzar. “Este retraso deja en evidencia a Caballero, que dijo que si no fuese por un recurso interpuesto por una asociación -que curiosamente está presidida por un ex alcalde socialista, aunque decía que era próxima al PP-, la grada de Río estaría empezada y terminada. Pues bien, ese recurso se rechazó, el contrato se firmó, y la reforma de Río no arranca”, ahonda.

En este contexto, el edil popular ha subrayado que, como viene denunciando el PP desde hace tiempo, “Río va a sufrir retraso”, no sólo porque no se haya comenzado, sino también porque el grado de ejecución previsto en el contrato es de 12 meses. Un retraso al que, como apunta Fidalgo, aún está por ver si se sumará también un sobrecoste como el que ha sufrido la grada de Tribuna, presupuestada inicialmente en 4,6 millones a los que hubo que sumarles 610.000 euros en el refuerzo de la estructura, y habrá que añadirle otros 2,2 millones para la nueva iluminación.

“No sabemos si habrá un sobrecoste, pero lo que sí sabemos es que la grada de Río ya lleva un mes de retraso”, ha incidido Fidalgo, quien ha lamentado también el estado actual de la reforma de Tribuna, denunciado por el propio presidente del Celta.

“Escuchamos al presidente agradecer el esfuerzo de la ciudad en esta reforma, pero también subrayar que esa no es la reforma que merece un equipo como el Celta”, ha continuado el concejal, mostrando su sorpresa porque “el Club no haya podido participar en las reuniones técnicas cuando ha pagado el proyecto arquitectónico”. A este respecto, ha reclamado que el Celta acuda a las reuniones de obra para garantizar que los “impuestos de los vigueses van a ser bien empleados”.

No en vano, expone, lamentablemente, sobre la reforma de Tribuna se han confirmado “todas las advertencias hechas por el Partido Popular”. “Dijimos desde el principio que la obra de Tribuna era una chapuza, que había que haberla tirado y hacer una grada nueva. Y ahora el Celta opina lo mismo”, argumenta Fidalgo, quien recuerda, además, el retraso que acumula una obra que aún no se ha entregado en el mes de marzo.

“Y como es la misma empresa la que reforma las dos gradas, cuando acabe Tribuna, empezará Río. Ahora es el alcalde el que tiene que explicar estos retrasos”, apunta el concejal popular. “Y mientras que en Tribuna llueve y Río sigue sin empezarse, los vigueses tenemos que aguantar los insultos a la inteligencia del señor Regades hablando de Balaídos como hito de la arquitectura mundial”, ahonda.

En este contexto, Fidalgo ha señalado que “si este señor es el máximo responsable, a nadie puede extrañarle lo que está pasando”: “Tenemos un ‘estadio sin’: sin parking, sin ascensores y sin un tejado para resguardarse de la lluvia”.

Pleno extraordinario

Asimismo, el concejal popular ha subrayado que gracias al pleno extraordinario que se ha convocado para el próximo lunes, “los vigueses podrán conocer la posición del gobierno municipal sobre si quiere al Celta en Vigo o fuera de Vigo”.

“Esperamos que por fin ofrezcan alguna solución a la ciudad, como ya hemos hecho desde el Partido Popular planteando la posibilidad de una concesión administrativa a largo plazo del estadio”, ha concluido.



