El PP confirma su apuesta por el desarrollo de la ETEA con una nueva residencia de mayores

El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, acompañado por la presidenta del PP de Vigo, Elena Muñoz, han visitado hoy los terrenos de la futura residencia de mayores de Teis, en la ETEA, en donde han podido mantener también un encuentro con asociaciones y colectivos de la zona para atender sus demandas sobre el nuevo complejo. En este marco, la presidenta local ha subrayado que “esta buena noticia para Teis” refuerza el compromiso del PP con el desarrollo de la ETEA, en contraposición al bloqueo de Caballero al Campus de Mar.

Así, prosigue, la elección del antiguo cuartel de marinería Méndez Núñez para emplazar esta residencia supone un nuevo paso en el desarrollo de la ETEA. “La Xunta deja muy claro que quiere apostar por la ETEA.

Desgraciadamente, en otras administraciones se está intentando frenar ese desarrollo”, ahonda Muñoz. Algo que, como ha insistido, se pudo comprobar ayer mismo en el pleno de Zona Franca, donde el alcalde volvió a bloquear una vez más el Campus del Mar.

En este contexto, Muñoz se ha mostrado “doblemente satisfecha”, tanto con la nueva residencia como con el hecho de que el emplazamiento elegido sea el edificio Méndez Núñez en la ETEA. “Hemos escuchado las necesidades de los vecinos y se las hemos trasladado a la Xunta”, apunta, calificando éste como “uno de los mejores emplazamientos de la ciudad”. Además, expone la ubicación otorga otra facilidad, y es que “los terrenos son de la Xunta”. “Ahora lo que hace falta es trabajar en el proyecto y tener una licencia”, ha continuado, demandando al gobierno local toda su colaboración.

“Hemos oído a alcaldes de toda Galicia, de distintos colores políticos, agradecer la apuesta de la Xunta por hacer una residencia en su ciudad.

Del alcalde de Vigo todavía no hemos escuchado nada. No sabemos qué le parece y se va a colaborar. Lo que le pido hoy es que ponga a disposición todos los medios del Concello para que esta residencia puedan ser una realidad lo antes posible, ha señalado.

En esta legislatura

Por su parte, el conselleiro de Política Social, José Manuel Reyu Varela, ha anunciado que, tras ser aprobada la semana pasada en el Consello de la Xunta, la infraestructura estará lista en la actual legislatura.

“Queremos que las plazas comprometidas estén disponibles durante esta legislatura”, ha incidido.

La nueva residencia supondrá una inversión de 7,9 millones con 150 plazas de las que 20, como ha avanzado Rey Varela, configurarán un novedoso módulo de atención psicogeriátrica. “Se trata de la gerontología más avanzada, representando el nuevo diseño de residencias que queremos para Galicia”, ahonda.

El conselleiro ha resaltado que la obra supone cumplir un “compromiso del presidente Feijóo demandado por los vecinos y por el PP de Vigo, con el que llevamos tiempo buscando la mejor ubicación”. “Es muy importante que los proyectos sean proyectos de la gente. Y por eso hemos escuchado las demandas de los vecinos y hoy venimos a atender a asociaciones de vecinos y entidades sociales muy importantes en el entorno de Teis para ir adaptando el proyecto”, expone.

Palabras machistas del alcalde

Por último, y respondiendo a preguntas de los medios, Muñoz se ha referido también a las palabras machistas del alcalde ayer en relación a la delegada del Consorcio de Zona Franca de Vigo, Teresa Pedrosa. A este respecto, ha lamentado unas declaraciones con las que “se equivoca” y por las que “debe rectificar y pedir perdón”.

“Hablo en primera persona porque no es la primera vez que utiliza este lenguaje, y el leguaje es muy importante en materia de género. Las mujeres no estamos tuteladas por nadie. Tenemos nuestra propia opinión. Y no necesitamos hacer regalos para que se nos mantenga en los puestos, sino que estamos por méritos propios”, ha subrayado.

Por este motivo, Muñoz ha solicitado al alcalde que “cuide el lenguaje y ese tipo de referencias con tintes machistas en sus declaraciones”, y que le pida disculpas a la delegada de Zona Franca porque “ayer cruzó una línea que no debería cruzar ningún responsable político”.



