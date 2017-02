El PP denuncia el “absoluto abandono del Marco” por el alcalde que sigue sin convocar el Patronato para elegir nuevo director

284 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Acusa a Caballero de un “ahogamiento permanente del museo”, hasta el punto de hacer que el anterior director renunciase antes del fin del contrato.

Señala que el alcalde usó el Marco como “kit populista electoral”, y ahora se niega a convocar el Patronato porque no tiene mayoría, como hace en otras instituciones.

Aboga por buscar fórmulas para revitalizar el museo y denuncia la falta de interés del Gobierno porque la Diputación participe, cuando en la anterior legislatura lo pidieron en numerosos plenos.

La concejala popular, Teresa Egerique, ha denunciado hoy el “absoluto abandono del Marco” por parte del alcalde, que sigue sin convocar el Patronato para elegir nuevo director. “En la última reunión del Patronato, el director anunció su renuncia, y tanto el concejal de cultura como todos los miembros allí presentes nos comprometimos a reunirnos de nuevo en enero para poner en marcha el concurso de libre concurrencia para la elección de un nuevo director”, explica Egerique.

En este sentido, Egerique ha subrayado que “hoy termina enero, y la convocatoria ni está ni se le espera”. Para la concejala popular, esta situación se produce porque el alcalde no tiene “ningún interés en convocar un Patronato en el que no tiene mayoría y no puede hacer lo que le da la gana”.

Así, Egerique señala que en el ayuntamiento de Vigo parece haberse establecido un “modus operandi que se está convirtiendo en una sombra peligrosa para la correcta evolución de la ciudad”: “Se trata de ejercer la autoridad para bloquear aquellos organismos en los que el alcalde o el Partido Socialista no tienen mayoría”.

Una actitud, prosigue, que en esta ocasión no hace sino perjudicar al Marco, que vive en un “ahogamiento permanente” del regidor, hasta el punto de hacer que el anterior director renunciase antes del fin del contrato, “con todo lo que esa persona representaba en el mundo cultural”.

En este contexto, Egerique Mosquera ha denunciado que al alcalde “nunca le ha preocupado en absoluto el Marco”, que se ha limitado a usar como un “kit populista electoral”. “Lo que no da votos, no cuenta. Y así está sometiendo a la ciudad a niveles ínfimos en lo que a proyección cultural se refiere. Algo que arregla, como no, echándole la culpa a otras administraciones”, ahonda.

Frente a esto, la edil popular ha abogado por buscar fórmulas para ayudar al Marco a ser un “museo fuerte y reconocido a nivel nacional e internacional, un referente y una riqueza que tenemos en nuestra ciudad”.

Sin embargo, entiende que el gobierno municipal no tiene el mismo objetivo.

Así, ha recordado, durante la anterior legislatura, el ejecutivo planteó en el pleno numerosas mociones para que la Diputación participase en el museo, algo que “ahora que gobiernan allí parece no interesarles demasiado”.

“Hay muchas formas de desenmascarar a este gobierno municipal y a este alcalde, y esta es una de ellas: denunciado su nefasta política cultural”, expone Egerique, quien ha solicitado a Caballero que convoque al patronato para resolver cuanto antes la vacante en la dirección. De este modo, argumenta, “una persona apropiada con conocimientos, ilusión, personalidad y formación podrá sacar a flote el Marco y generar alrededor de este contenedor cultural una red de actividades que permitan colocarnos como referente en Galicia y en el resto de España”.