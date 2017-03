El PP exige al gobierno que rectifique y apoye la continuidad del ALT en Vigo

203 COMPARTIDOS Facebook Twitter

La concejala popular, Teresa Egerique, ha exigido hoy al Gobierno municipal que rectifique y apoye la continuidad del festival ALT en Vigo. “El ALT lleva 16 años en la ciudad. Comenzó como una apuesta muy arriesgada, y desde entonces ha sido apoyado por todos los alcaldes, independientemente del color político que tuvieran. Pero este alcalde y este concejal de Cultura lo ahogado poco a poco hasta el punto de verse obligado a irse de Vigo por la falta de apoyo municipal”, ahonda.

En este sentido, Egerique Mosquera ha subrayado que, por “una cantidad irrisoria”, podría mantenerse en la ciudad un festival que es “parte de nuestra personalidad cultural”. No en vano, expone, se trata de una “apuesta muy original y llamativa”, que posee “un público y una demanda importantísimos”, y que siempre ha tenido presente el papel de la mujer.

“Con el ALT, Vigo reivindica una idiosincrasia cultural propia, marcada por alternativas y festivales innovadores y originales”, incide.

Algo que, según apunta, la concejala popular, no parece importarle al alcalde, tal y como refleja la “gravísima falta de apoyo económico y de sensibilidad”, no sólo con este sino también con otros espectáculos como el Are More.

“Este alcalde ahoga todas las manifestaciones culturales que no son merecedoras de su interés”, argumenta Egerique, quien resalta que, desde la llegada de Caballero al gobierno local, la cultura viguesa atraviesa “una preocupante edad oscura” en la se le “da la espalda” a las distintas manifestaciones culturales de la ciudad.

“Lo que no da votos, no cuenta. Y así, el alcalde está sometiendo a la ciudad a niveles ínfimos en lo que a proyección cultural se refiere. Algo que arregla, como no, echándole la culpa a otras administraciones”, ha proseguido Egerique, quien ha recordado también el abandono en el que se encuentra la red museística municipal.

En este contexto, la concejala popular ha denunciado la falta de una verdadera política cultural en Vigo. “Tenemos distintos festivales, una red de museos impresionante… y lo que hace Caballero es ahogarlos. Nos parece triste y lamentable porque un gestor político no puede sólo atender a las manifestaciones culturales que a él le interesan, sino que tiene que apoyar a todo aquello que da valor a Vigo y es carta de presentación de la ciudad en el panorama nacional e internacional”, apunta.

Por todo esto, Egerique Mosquera ha insistido en la necesidad de apoyar el ALT y en su vigencia, como demuestra el hecho de haya otras ciudades de Galicia muy interesadas en tener este festival. “Queremos mostrar todo nuestro apoyo al equipo directivo y a los artistas que trabajan en un festival que representa el espíritu rompedor y creativo de Vigo”, ha resaltado, exigiendo al alcalde que recapacite.



