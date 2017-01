El PP señala que con su reacción al recurso del Área “Caballero parece tener miedo a la ley y a la justicia”

302 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Subraya que el único responsable de llegar a esta situación es Caballero por incumplir lo que firmó, saltarse la ley, y no incorporar a Vigo al transporte metropolitano.

Reitera que el PP seguirá en la calle “explicándole a todos los vigueses” los perjuicios de la negativa del alcalde, “como hemos hecho esta semana con distintas reuniones en O Progreso, en Teis, en Beade o en nuestra sede”.

“Caballero perjudica a los vigueses. Por su culpa, el Área, que nacía con un consenso histórico, está ahora parada. Y por su culpa, los vigueses llevamos tiempo pagando la conocida ‘Tasa Caballero’”, ahonda.

Publicidade



La portavoz popular, Elena Muñoz, ha subrayado hoy que, con su reacción al recurso presentado por la Xunta a la sesión constitutiva del Área Metropolitana, “Caballero parece tener miedo a la ley y a la justicia”. “No entendemos tanto nerviosismo ni el tono que está empleando. Igual no tiene las cosas tan claras sobre lo que ha hecho porque si no, no estaría tan preocupado. Debería relajarse y dejar que los tribunales hagan su trabajo”, ahonda.

En este sentido, Muñoz Fonteriz ha recordado que, durante varias semanas, fue el propio regidor quien instó “una y otra vez” a la Xunta a acudir al Contencioso Administrativo. “Decía que si había alguna desavenencia, el camino estaba claro: ir a los tribunales. Y ahora que la Xunta, al no tener otra alternativa, acude a esta vía, empieza a amenazar a todo el mundo con una reacción fuera de tono”, resalta.

No en vano, la portavoz popular ha destacado que el “único responsable de llegar a este escenario es el alcalde de Vigo”. Así, explica, Caballero ha incumplido la palabra que dio al resto de alcaldes del Área; ha despreciado su propia firma en el convenio de incorporación de Vigo al transporte metropolitano; y ha ignorado la ley, que establece claramente que para que el Área pueda activarse, el transporte metropolitano tiene que estar funcionando de modo efectivo en Vigo.

Algo, recuerda Muñoz, que no sucede pese a que han pasado ya más de 6 meses desde que Caballero firmara el mencionado convenio. Una situación que califica de “inédita” si se atiende a los otros 13 concellos del rea, que junto a 10 empresas concesionarias de este servicio, fueron capaces de activarlo en todos ellos en menos de mes y medio.

“Caballero está perjudicando a Vigo y a los vigueses. Por su culpa, el Área, que nacía con un consenso histórico en el Parlamento, está ahora parada. Y por su culpa, los vigueses llevamos tiempo pagando la conocida ‘Tasa Caballero’ en nuestros viajes metropolitanos”, subraya Muñoz.

Por este motivo, la portavoz popular ha explicado que el PP seguirá en la calle “explicándole a los ciudadanos las consecuencias que tiene para su bolsillo la cerrazón y el boicot del alcalde”.

Una campaña que esta semana les ha conducido hasta el Mercado de O Progreso, donde mantuvieron un encuentro con comerciantes de Zona Centro; a Beade o a Teis, donde se reunieron con la Asociación de vecinos; o a la propia sede popular, en donde se organizó una jornada con Mujeres en Igualdad.

Publicidade



Muñoz ha avanzado que, mientras que el alcalde no rectifique y cumpla lo firmado, el Partido Popular seguirá su agenda de reuniones, explicando a los vigueses la verdad sobre lo que está sucediendo con el transporte metropolitano y con el Área.