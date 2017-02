Presentación do libro de teatro musical de Xosé Vazquez Pintor “Os espacios do soño”

203 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Nos espacios do soño (teatro musical)

Autor: Xosé Vazquez Pintor

Música orixinal: Gaël Camacho

Transcripcións: Tomás Camacho

Ilustración: Eítor Picallo

Synopse

Tratase dunha viaxe (soño)máxica/o no tempo e o espazo de 3 personaxes: 1 músico (segrel), unha moza na procura do amor, e un trasno que interponse entre os dous. Iniciase a obra na Galicia do século XIII (a música de este periodo es una versión das CANTIGAS composta por Gaël Camacho, o resto da música son arranxos de obras de época).

Os personaxes e a acción percorren varios países: a Italia Renacentista, e a Alemania Barroca e Romantica, e como nun círculo máxico, volven ao momento de partida, a Galicia do século XIII.

Na presentación no Liceo Ourensano realizarase una pequena representación da obra a cargo da actriz Sara Malvido e acompañamento musical de Tomás Camacho